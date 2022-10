Na Slovensku sa zavedie otcovská dovolenka. Očakáva sa, že materskú dávku bude mesačne poberať asi tritisíc otcov

otcovská

otcovskej

Naďalej pôjde o neplatené voľno

otcovskú

Ochrana počas otcovskej dovolenky

otcovskú

otcovská

8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku novembra tohto roka sa na Slovensku zavediedovolenka. Materskú dávku bude môcť počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa súbežne čerpať matka aj otec dieťaťa. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú tento týždeň schválil parlament.Zmenou zákona o rodičovskom príspevku sa umožní súbežné poskytovanie rodičovského príspevku a materskej dávky, ktorá sa bude vyplácať otcovi dieťaťa počas trvania tzv.dovolenky.Rodičovská dovolenka muža sa v pracovnom kódexe transformuje nadovolenku. Pôjde naďalej o neplatené voľno z hľadiska Zákonníka práce, ktoré však bude kompenzovať materská dávka zo Sociálnej poisťovne . Prekážkou tohto nároku nebude poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa.Keďže obdobie poberania materskej dávky otcom je na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nastavené nadštandardne, obdobie výplaty materskej dávky poskytovanej otcovi po narodení dieťaťa sa bude započítavať do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati.„V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materskej dávky, napríklad 28 týždňov, rozdelí na dve obdobia poberania materskej dávky, napríklad 2 týždne a 26 týždňov," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Rezort práce a sociálnych vecí očakáva, že materskú dávku bude priemerne mesačne dostávať približne 3-tisíc otcov. Priemerná denná výška dávky by mala v tomto roku dosiahnuť približne 37 eur.Novela Zákonníka práce tiež rieši viaceré oblasti zosúlaďovania rodinného a pracovného života a zvýšenia predvídateľnosti vykonávania práce.Zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá viac ako šesť mesiacov a nie je už v skúšobnej lehote, môže podať zamestnávateľovi žiadosť, že by chcel prejsť na pracovný pomer na neurčitý čas alebo by chcel prejsť z pracovného pomeru na kratší pracovných čas na prácu na plný úväzok.Zavádza sa tiež ochrana mužovi pred prepustením, ktorý čerpádovolenku. Rozširuje sa tiež právo zamestnanca po skončení dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou jedovolenka, alebo osobná a celodenná starostlivosť o fyzickú osobu, na zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko.