Slovensko je krajina dvoch svetov. Analytik ukázal veľké regionálne rozdiely v ponuke pracovných miest

Gemer a východ zaostávajú

Smerom na západ je to lepšie

8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti klesá už sedem mesiacov po sebe. Priemerný údaj naznačuje, že nájsť si prácu by dnes nemal byť veľký problém. Ako však povedal ekonomický analytik Tatra banky Andrej Martiška, súhrnné štatistiky však často zakrývajú regionálne rozdiely.Slovensko je podľa analytika krajina dvoch svetov. Miera evidovanej nezamestnanosti je vo všetkých troch najzápadnejších krajoch, teda v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom pod 4 %. Ani v Nitrianskom a Žilinskom kraji nepresahuje 5 %.Keď sa však presunieme na východ Slovenska a Gemer, situácia je dramaticky odlišná. V Banskobystrickom kraji bola v auguste miera nezamestnanosti na úrovni 8,4 %, v Košickom 9 % a v Prešovskom kraji dokonca presiahla 10 %.Až 43 % okresov vykazuje podľa analytika dvojcifernú mieru nezamestnanosti. Úplne najvyššie číslo je v okrese Rimavská Sobota, a to až 18,8 %. „To je jednoducho obrovský rozdiel v porovnaní so situáciou na západe Slovenska,“ skonštatoval Martiška.V dvoch krajoch s najvyššou nezamestnanosťou, teda v Prešovskom a Košickom kraji, je pomer voľných pracovných miest k počtu uchádzačov o zamestnanie 1:10.„To znamená, že iba jeden z desiatich uchádzačov o zamestnanie má aspoň teoretickú šancu nájsť si prácu. Aj to len za predpokladu určitej mobility v rámci kraja,“ povedal analytik. V Banskobystrickom kraji sú to dvaja z desiatich uchádzačov a v Žilinskom piati z desiatich.Smerom na západ sa toto číslo podľa analytika výrazne zlepšuje. V Trenčianskom kraji pomer voľných pracovných miest k disponibilným uchádzačom o zamestnanie prekračuje 7:10, v Nitrianskom 8:10.Najlepšia situácia je podľa Martišku v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Počet voľných pracovných miest v celom Trnavskom kraji je 1,3-násobne vyšší ako počet uchádzačov o zamestnanie. V Bratislavskom kraji pripadajú na každého uchádzača o zamestnanie takmer dve voľné pracovné miesta.„Najvyšší počet voľných pracovných miest v pomere k uchádzačom o zamestnanie nie je v Bratislave, ak zrátame dokopy čísla z piatich bratislavských okresov, ale v okresoch Nitra a Skalica, kde presahuje 280 %, kým v Bratislave je to 239 %,“ informuje Martiška.To, v akom regióne človek žije, resp. či je ochotný za prácou dochádzať alebo sa presťahovať, má tak podľa neho zásadný vplyv na príležitosť nájsť si prácu.