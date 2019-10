Na Slovensku sa zavedie vzorec na určovanie minimálnej mzdy

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. októbra (TASR) - Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov, teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca. Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde z dielne koaličného Smeru-SD 91 hlasmi. Proti bolo osem poslancov. Právnu normu predložili poslanci Robert Fico a Erik Tomáš. Ten očakáva, že ak sa zavedie vzorec, v budúcom roku bude posledné skokovité zvýšenie minimálnej mzdy.Cieľom návrhu zákona je zmeniť postup určovania minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. Poslanci ako dôvod uviedli posilnenie záväzkov a zásad vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a Ústavy SR.skonštatoval Tomáš. Okrem toho má byť zabezpečená predvídateľnosť sumy mesačnej minimálnej mzdy.Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou.Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanoví zákon.priblížil Tomáš.Určenie takéhoto základu pre určenie mesačnej minimálnej mzdy vychádza zo skutočnosti, že predmetná suma je v čase približného začatia rokovania zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov už známa, keďže ju ŠÚ SR zverejňuje v priebehu mesiaca marec.doplnil Tomáš.Novela zákona nadobudne účinnosť od 1. januára 2020. Prvýkrát by sa minimálna mzda podľa nových pravidiel určila na rok 2021.