Zvýši sa príspevok pre firmy na udržanie pracovných miest

Ilustračné foto.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Príspevok na podporu udržania pracovných miest podľa zákona o službách zamestnanosti sa zvýši. Parlament schválil rozsiahly pozmeňujúci návrh z výborov k novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Ide o tzv. protikrízové opatrenie pre firmy.Zmeny na rokovaní parlamentného sociálneho výboru v utorok (15. 10.) predložila poslankyňa Alena Bašistová (nezaradená), ktorá vysvetlila, že súvisia s prijatím opatrení na predchádzanie negatívnym vplyvom spojeným so spomalením hospodárskeho rastu Slovenska. Bašistová uviedla, že toto opatrenie presadzoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaniach so zamestnávateľmi aj rezort práce. Po novom sa zvýši príspevok na podporu udržania pracovných miest, ktorý možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti udržal pracovné miesto aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov. Na základe nich po dohode s úradom práce na prechodné obdobie obmedzí prevádzku tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času.Výška percenta úhrady náhrady mzdy stúpne z terajších 50 % na 60 %. Tiež vzrastie rozsah neprideľovania práce na najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času a predĺži sa obdobie poskytovania príspevku zo 60 na 120 dní v roku.vysvetlila Bašistová.Pozmeňujúcim návrhom sa riešia aj problémy cudzineckej polície pri žiadostiach ľudí z tretích krajín, ktorí chcú pracovať na Slovensku. Zamestnávateľ pri plnení nahlasovacej povinnosti pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín bude musieť predložiť príslušnému úradu práce aj kópiu potvrdenia o podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Problémy v praxi nastávajú najmä v prípadoch, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, a to v súvislosti s možnosťou zamestnania ľudí z tretích krajín počas šiestich týždňov na účel zaškolenia v čase rozhodovania o žiadosti o prechodný pobyt.