Na Slovensku trpia problémami s krvným tlakom asi dva milióny ľudí

Bratislava 29. apríla (TASR) – Na Slovensku trpia problémami s vysokým krvným tlakom – tzv. hypertenziou približne dva milióny ľudí. Takmer polovica z nich o svojom ochorení nevie. Diagnostikovateľnosť hypertenzie je nedostatočná, pretože ochorenie je dlho bezpríznakové a bez komplikácií. Môže však vážne poškodiť organizmus. O hypertenzii hovorili v pondelok na tlačovej konferencií v Bratislave viacerí odborníci.Prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Slavomíra Filipová uviedla, že jediný spôsob, ako sa dozvedieť, či niekto trpí hypertenziou, je dať si správne odmerať svoj krvný tlak.uviedla.Poukázala aj na to, že podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na Slovensku v roku 2017 malo 48 percent úmrtí kardiovaskulárnu príčinu. Ochorenie sa podľa Filipovej stáva problémom aj pre mladších ľudí, vyskytuje sa už vo veku dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia podľa Filipovej bežne príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, zvýšenie krvného tlaku ignorujú a pripisujú to stresu a iným problémom.Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová v súvislosti so snahou zlepšiť stav krvného tlaku odporúča zmenu životného štýlu.priblížila. Hypertenzní ľudia by nemali pracovať v noci. Nezanedbateľný je podľa Bendovej aj aktívny oddych.K liečbe pomôže domáce meranie krvného tlaku, dodržiavanie termínov kontrol u lekára, ale najmä dodržovanie odporúčanej medikamentóznej liečby. Hlavná odborníčka takisto zdôraznila, že praktickí lekári majú možnosť kompetenciu liečiť pacientov s vysokým krvným tlakom. Poukázala aj na to, že kontroly krvného tlaku sú hradené všetkými troma zdravotnými poisťovňami.Prezident Únie pre zdravšie srdce Peter Kollárik upozornil na to, že je dôležité sledovať nielen seba, ale aj zdravotný stav svojich rodičov a blízkych. Predstavil kampaň "#pretozetitohovorim", ktorá má za cieľ upozorniť na dôležitosť všímať si výšku krvného tlaku. V rámci kampane bude možné 17. mája vo vybraných lekárňach po celom Slovensku dať si zadarmo skontrolovať krvný tlak. O presných miestach bezplatného merania krvného tlaku, o kampani, ako aj o ochorení hypertenzie informujú aj stránky www.pretozetitohovorim.sk alebo www.presrdce.eu.