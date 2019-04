Prieskum: Väčšina Slovákov by privítala zrušenie dress codu v práci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. apríla (TASR) - Viac ako polovica ľudí vníma striktné pravidlá obliekania v práci negatívne a takmer dve tretiny ľudí si myslia, že by sa mali uvoľniť. Aj pri kúpe bankových či poistných produktov je pre väčšinu opýtaných rozhodujúcejšia kompetentnosť pracovníkov, výhodnosť produktov a prostredie pobočky než to, či ich zamestnanec banky privíta vo formálnom oblečení. Takéto zistenia priniesol prieskum Poštovej banky, ktorý realizovala spoločnosť 2muse na vzorke 508 respondentov.uvádza Lýdia Žáčková, hovorkyňa banky.Viac ako tretina ľudí so skúsenosťou s 'dress codom' by ho uvítala aj v budúcnosti, vyhovuje skôr ženám. Naopak, takmer dvaja z piatich opýtaných by ho už v ďalšom zamestnaní nechceli. Najmä ľudia pracujúci vo veľkých firmách (nad 250 zamestnancov) ho považujú za nedôležitý a nemyslia si, že je signálom úspešnosti. Tým, ktorí už pôsobili vo firme s predpísaným biznis oblečením, prekážalo hlavne to, že im v ňom bolo občas teplo alebo zima, cítili sa nekomfortne, čím klesala ich produktivita. Nežnejšiemu pohlaviu viac oproti mužom prekážalo, že ich oblečenie stálo peniaze navyše a že vyzeralo rovnako, chýbala im pestrosť.Väčšina ľudí tvrdí, že sloboda pri výbere oblečenia do zamestnania v nich podnecuje pocit pohody v práci a pozitívne ovplyvňuje ich výkon. Podobné výsledky priniesli aj prieskumy v zahraničí a vo svete už prevláda trend uvoľňovania zaužívaných pravidiel obliekania.tvrdí sociologička Magdaléna Piscová. Podľa nej kľúčové pri uvoľňovaní pravidiel tiež je, aby oblečenie nebolo provokujúce či urážajúce. Napokon, mnoho významných osobností sa vo svete preslávilo aj svojím imidžovým ležérnym oblečením, ktoré často nenapĺňalo tradičné kritériá etikety.