Na Slovensku už nie sú žiadne chránené osoby, reaguje premiér Pellegrini na zadržanie Trnku

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zadržanie Dobroslava Trnku dokazuje, že na Slovensku nie sú žiadne chránené osoby, ktorých by sa zákon netýkal.Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na štvrtkový ranný zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) u bývalého generálneho prokurátora. Informáciu priniesla polícia na sociálnej sieti. Bývalému šéfovi prokuratúry pribudlo obvinenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.„Zásah ukazuje, že dnes neexistujú nijaké chránené osoby, voči ktorým by orgány činné v trestnom konaní nemohli zasiahnuť, pokiaľ majú podozrenia z porušenia zákona. Rozviazanie rúk polícii a nové zákonné postavenie policajného prezidenta boli kľúčovými krokmi k dosiahnutiu tohto stavu. S o to väčším znepokojením vnímam posledné výroky opozície, že pozíciu policajného prezidenta treba opäť spolitizovať,“ uviedol Pellegrini v reakcii, ktorú agentúre SITA poskytla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková.