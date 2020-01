Správa o zadržaní Trnku je podľa prezidentky Čaputovej pre slovenskú spravodlivosť prelomová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Správa o zadržaní Dobroslava Trnku je pre slovenskú spravodlivosť prelomová. Napísala to prezidentka Zuzana Čaputová na svojom facebookovom profile. Reagovala tak na jeho zadržanie políciou. Trnku vo štvrtok ráno zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA).„Správa o zadržaní jedného z bývalých najmocnejších mužov v štáte, Dobroslava Trnku, je pre spravodlivosť na Slovensku prelomová. Platilo by to tiež o hociktorom inom štáte, kde by sa šéf prokuratúry ocitol za mrežami a čelil by rozhodovaniu o väzobnom stíhaní za trestnú činnosť. Aby mohol nastať v našej justícii skutočne očistný proces, potrebujeme poznať pravdu a tú sa, verím, dozvieme v spravodlivom procese s pánom Trnkom aj so všetkými ďalšími, ktorí sa s ním na zneužívaní spravodlivosti podieľali. Úlohou prokuratúry, súdov a polície aj naďalej zostáva vysporiadať sa s tými z vlastných radov, ktorých kredit vyvoláva oprávnené pochybnosti verejnosti a znižuje autoritu a dôveryhodnosť týchto inštitúcií. Každý krok k očiste dôveru posilňuje,” uviedla prezidentka.Vyšetrovateľ NAKA obvinil bývalého generálneho prokurátora 18. decembra a vo štvrtok 16. januára 2020 ho polícia zadržala pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ako uviedla polícia na svojom facebookovom profile, obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu preňho z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, od Mariana Kočnera, nahrávku ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Podľa polície chcel získať majetkový prospech za to, že pomôže osobám na nahrávke.