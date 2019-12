Na Slovensku vyšlo Zweigovo varovanie, Pred búrkou preložil J. Banáš

Uvedenie knihy, zľava Franz Eder, prekladateľka Elena Seeber, JozefBanáš, literárny teoretik Milan Buno. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 14. decembra (TASR) - Najprekladanejší slovenský spisovateľ Jozef Banáš, ktorého diela vyšli v 13 jazykoch, sa najnovšie zaradil aj medzi prekladateľov. Vydavateľstvo Ikar prinieslo na knižné pulty Banášov preklad eseje rakúskeho autora Stefana Zweiga "Pred búrkou". Slovensko sa tak stalo prvou krajinou, okrem Zweigovho rodného Rakúska, v ktorej bola táto doposiaľ neznáma esej publikovaná. Knihu uviedol do života v piatok (13. 12.) v Bratislave rakúsky novinár Franz Eder.uviedol v príhovore Eder.Esej s pôvodným názvom Vor dem Sturm napísal Zweig v roku 1915. Po prvý raz vyšla po viac ako 100 rokoch v rakúskom vydavateľstve Edition Roesner v Kremsi v roku 2018. Banáš sa s týmto textom zoznámil počas štúdia materiálov k románu "Prebijem sa!" o Štefánikovi.poznamenal autor bestsellerov, ktorého knihy preložili do nemčiny, češtiny, poľštiny, ukrajinčiny i do jazyka hindu.uviedol pre TASR Banáš.