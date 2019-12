Banskoštiavnickú kalváriu tento rok navštívilo takmer 100.000 ľudí

Na archívnej snímke Horný kostol kalvárie v Banskej Štiavnici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Na dotáciách prerozdelí mesto v budúcom roku 47.000 eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 14. decembra (TASR) - Na banskoštiavnickú Kalváriu zavítalo tento rok takmer 100.000 návštevníkov. "skonštatoval Martin Macharik, predseda Kalvárskeho fondu.Hoci je už obnova väčšiny objektov v areáli ukončená, na Kalvárii sa pracovalo aj tento rok. Podľa Macharika pokračovali v reštaurovaní veľkej fresky v objekte Sväté schody či odhaľovali fresky v Božom hrobe. "" dodal.Veľkú pozornosť venujú v areáli aj opravám chodníkov, oporných múrov a zábradlí. "" doplnil Macharik s tým, že v údržbe infraštruktúry budú pokračovať i v budúcom roku.Obnovy sa dočká aj prístupová komunikácia vedúca do areálu od návštevníckeho centra. "" priblížil Macharik. Banskoštiavnická samospráva vyčlenila v budúcoročnom rozpočte mesta na opravu tohto úseku 150.000 eur.Do konca decembra sa môžu záujemcovia uchádzať o dotácie z rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2020. Samospráva prerozdelí v budúcom roku na dotáciách celkom 47.000 eur v piatich oblastiach.Vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Banskej Štiavnici Kamila Lievajová uviedla, že najviac prostriedkov, a to 29.000 eur, je vyčlenených na oblasť športu. Na dotácie z oblasti kultúry a cestovného ruchu počíta banskoštiavnický rozpočet so sumou 10.000 eur, na sociálnu oblasť je vyčlenených 2000 eur.Na dotácie určené na úpravu verejných priestranstiev vyčlenila samospráva 2000 eur a na úpravu verejnej zelene 3000 eur. Najmenej prostriedkov, 1000 eur, poputuje na dotácie v oblasti školstva.Žiadosti je potrebné podať písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré nájdu záujemcovia v klientskom centre mestského úradu alebo priamo na internetovej stránke mesta.