Na Slovensku vystúpia hviezdy medzinárodných pódií: Janoska Ensemble a gitarista Biréli Lagrène

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 2. júla 2018 (WBN/PR) - Spoločným koncertom v Bratislave spoja svoje sily dve jagavé mená svetového džezu a klasiky: francúzsky džezový gitarista Biréli Lagrène a medzinárodne uznávaní hudobníci slovenskej národnosti, Janoska Ensemble. Koncert prebehne v Bratislave, vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, dňa 11. decembra.Celoročný festival City Sounds, ktorý niekoľkokrát do roka prináša na slovenské pódiá to najlepšie zo súčasnej svetovej špičky, opäť prichádza s veľkými menami. Biréli Lagrène je francúzsky gitarový fenomén, ktorého virtuozita balansuje na pomedzi tradičnej gypsy music, džezu, ale aj iných hudobných žánrov. Už vo ôsmych rokoch ovládal kompletný repertoár džezového gitarového mága Djanga Reinhardta. Pred dovŕšením dvadsiatky mal na konte vystúpenia s takými menami ako Stephane Grappelli, Benny Goodman, či Larry Coryell. Portfólio tohto 51-ročného rodáka z Alsaska však tvoria aj fusion koncerty s basgitarovou legendou Jacom Pastoriusom, akustickým Super Guitar Triom, súčasťou ktorého boli aj gitaristi Larry Coryell a Al Di Meloa, prípadne duet s francúzskym gitaristom a držiteľom Francúzskej hudobnej ceny za Jazz, Sylvainom Lucom.Na Slovensku si Lagrène zahrá so štvoricou medzinárodne uznávaných hudobníkov. Janoska Ensemble, známy viac v zahraničí ako doma na Slovensku, má na konte stovky odohratých koncertov, a to na troch svetových kontinentoch. Okrem Európy absolvovalo zoskupenie úspešné koncertné turné v Amerike a v Ázii. Hudobný štýl Janoska Ensemblu je natoľko unikátny, že ho v zahraničí dokonca poznajú pod názvom Janoska style. Ide o nezameniteľnú fúziu klasickej hudby, ktorú kombinujú s ďalšími hudobnými žánrami ako džez, pop, filmová hudba či world music. „Muziku sme spolu robili od detstva. Hudobne sme si tak blízko, že často tušíme, čo ten druhý bude hrať,“ uviedla o svojej tvorbe kapela zložená zo súrodencov Ondreja, Romana (obaja husle) a Františka (klavír) Jánoškovcov. Štvoricu dopĺňa švagor Július Darvas (kontrabas).Za svoje debutové CD pod názvom Janoska style (2016) získali zlatú platňu, pričom album vydali pod hlavičkou prestížneho nemeckého vydavateľstva Deutsche Grammophon. Na jar tohto roku uviedol Janoska Ensemble spoločne s orchestrom Wiener Symphoniker svetovú premiéru Janoska Symphony op. 1. pod názvom Bratislava. Stalo sa tak vo viedenskom Musikvereine, nielen pred publikom nadšených hostí, ale aj pred zrakmi televíznych divákov v priamom prenose. V súčasnosti pracujú „Jánoškovci“ s Viedenským symfonickým orchestrom na kompletnej symfónii, ktorá by mala mať premiéru na jar roku 2019. Na Slovensku vystúpi zoskupenie v kapacitne obmedzených priestoroch Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu.FB UDALOSŤ: https://www.facebook.com/events/305537956652741/ VSTUPENKY: https://goo.gl/z9oX12 VIAC INFORMÁCIÍ: http://janoskaensemble.com/ Ďalšie koncerty CITY SOUNDS FESTIVALU: