Poradcovia premiérky prišli s novým návrhom obchodovania po brexite

Londýn 2. júla (TASR) - Poradcovia britskej premiérky Theresy Mayovej prišli s novým návrhom obchodovania po brexite pred krízovým stretnutím kľúčových ministrov jej kabinetu, ktoré je naplánované na piatok 6. júla.Menej ako deväť mesiacov pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) nie je totiž stále jasné, ako bude prebiehať obchodná výmena medzi oboma stranami. Mayová sa pritom pokúša o vypracovanie plánu obchodných pravidiel, na ktorom sa jej rozdelená Konzervatívna strana nedokáže dohodnúť.Mayová stojí na čele menšinovej vlády a je závislá od podpory malej severoírskej strany. Premiérka vylúčila zotrvanie v colnej únii EÚ. Jej poradcovia doteraz predložili dve možnosti, ale ani jedna z nich nemá plnú podporu vládnej strany a nepáčia sa ani Bruselu.Vyjednávači EÚ predstavili svoju víziu budúcich obchodných vzťahov ešte v marci a odvtedy čakajú na návrh Londýna. BBC najnovšie tvrdí, že poradcovia prišli s tretím modelom, podrobnosti však zatiaľ nemá k dispozícii a Mayovej úrad sa odmietol vyjadriť k tejto správe.Mayová v piatok zhromaždí kľúčových ministrov vo svojej vidieckej rezidencii v Chequers s cieľom dosiahnuť schválenie návrhu, ktorý pošle Bruselu. No ešte predtým ju čaká stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne.Brusel odmietol oba návrhy, ktoré mu doteraz predložila britská vláda. Podľa jedného z nich by Británia vyberala clá za dovoz z krajín mimo EÚ v mene Bruselu. Druhý sa opiera o technológie, ktoré by sledovali tok produktov cez hranice.Obe strany potrebujú dosiahnuť záverečnú dohodu o brexite do októbra, aby do vystúpenia Británie z bloku v marci 2019 stihla prejsť zdĺhavým schvaľovacím procesom.Firmy v Spojenom kráľovstve však majú čoraz väčšie obavy z brexitu bez dohody. Veľké koncerny ako Siemens, Airbus a BMW v júni upozornili vládu v Londýne, že tzv. neriadený brexit (bez dohody) im spôsobí obrovské škody.Rekordných 75 % významných spoločností v najnovšom prieskume vyjadrilo pesimizmus v súvislosti s brexitom. To signalizuje slabé investície a zníženie očakávaní v oblasti odbytu.Čas beží a tlak na Mayovú sa stupňuje. Predstavitelia EÚ na júnovom summite schválili zintenzívnenie príprav aj na najhorší možný scenár - neriadený brexit. Jeden z európskych premiérov v súkromí povedal, že hodnotí riziko odchodu Británie bez dohody v pomere 50:50.Jeden z Mayovej vyjednávačov pre brexit Olly Robbins, ktorý často čelí obvineniam, že prináša zlé správy z Bruselu, údajne povedal ministrom, že nedosiahnu obchodnú dohodu šitú "na mieru", akú si vysnívali. Namiesto toho budú nútení buď prijať dohodu v štýle Nórska, ktorá udrží firmám v krajine prístup na jednotný trh, ale pod podmienkou dodržiavania všetkých pravidiel EÚ, vrátane voľného pohybu osôb. Alebo akceptujú "jednoduchú" obchodnú dohodu, ktorá by však poškodila podniky a spôsobila problémy na írskych hraniciach.