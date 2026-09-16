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Na Slovensku vzniká unikátne globálne centrum pre zdravotnícke technológie
Slovensko dlhé roky lákalo zahraničné investície najmä kvalifikovanou pracovnou silou za nižšie náklady. Otvorením SHIFT Inovačného centra v Bratislave však prichádza úplne nový typ ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Slovensko dlhé roky lákalo zahraničné investície najmä kvalifikovanou pracovnou silou za nižšie náklady.
Otvorením SHIFT Inovačného centra v Bratislave však prichádza úplne nový typ investície. Technologický powerhouse posilní pozíciu Slovenska v globálnom technologickom reťazci. Nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie a know-how s globálnym dosahom. Centrum sa zameria na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Nadväzuje na desaťročia práce slovenských tímov na najmodernejších medicínskych riešeniach, pričom jeho otvorenie predstavuje dlhodobý záväzok a novú zodpovednosť, ktorá Slovensko posúva do prvej ligy technologických inovácií.
Zdravotníctvo v Európe čelí matematike, ktorá nevychádza. Populácia starne, zdravotníkov je nedostatok a dopyt po diagnostike rastie. Ak má systém zvládnuť viac pacientov bez toho, aby ďalej zvyšoval tlak na zdravotníkov, potrebuje nové technológie, ktoré im vrátia čas a umožnia pracovať presnejšie a efektívnejšie. Mení sa preto aj samotná medicínska technológia a klinické pracovné postupy. O medicínskom prínose diagnostického zariadenia dnes čoraz viac rozhoduje jeho softvérové vybavenie, práca s dátami a využitie umelej inteligencie. A práve nové nápady a riešenia v týchto oblastiach budú vznikať aj v Bratislave.
Slovensko dlhé roky súťažilo o investície najmä cenou práce. V prípade inovačného centra však rozhodlo niečo iné - dostupnosť talentu, odbornosť a schopnosť slovenských tímov prevziať zodpovednosť za nové technologické oblasti.
Naše vývojové kapacity na Slovensku nie sú nový experiment. Už desiatky rokov pracujeme na najmodernejších medicínskych technológiách, ktoré sú súčasťou globálneho portfólia diagnostických prístrojov. Staviame na fungujúcom základe a výsledkoch, dnes už viac ako 900-členného tímu v oblasti R& D a IT Operations v Bratislave, Žiline a Košiciach. Otvorením inovačného centra sa však mení typ príležitosti, ktorú Slovensko získava. Doteraz bolo vnímane najmä ako miesto, kde sa globálne technológie vyvíjajú a zmení sa na prestížne miesto, kde vznikajú nové technologické koncepty a inovácie s globálnym dosahom," vysvetľuje Ján Ščamba, vedúci kyberbezpečnostných technológií a vývojového centra Siemens Healthineers Slovensko.
Slovensko má dostatok technického talentu. Má silný priemysel, technické univerzity a ľudí s kvalitným inžinierskym a technologickým vzdelaním. Výzvou je, aby títo ľudia nemuseli za prácou s vyššou pridanou hodnotou odchádzať do zahraničia. Inovačné centrum preto nie je len o nových technológiách. Je aj o vytváraní pracovného prostredia, za ktorým špičkoví odborníci nemusia odchádzať do Viedne, Mníchova či Zürichu, a za ktorým sa môžu niektorí z nich na Slovensko zo zahraničia aj vrátiť. Rozhodujúca je úroveň práce, ktorú centrum ponúka - technologicky náročné projekty, globálne tímy, odborný rast a konkurencieschopné odmeňovanie.
"Prínosom inovačného centra v Bratislave je predovšetkým investícia do ľudí a budovania špičkového know-how. Keď dávate ľuďom priestor rásť, rozvíjať svoju expertízu a preberať produktovú zodpovednosť, vznikajú silné tímy, kompetencie a know-how, ktoré sa budujú dlhodobo a nie je jednoduché ich nahradiť ani presunúť inde,”dodáva Ján Ščamba.
SHIFT Inovačné centrum v Bratislave je v poradí siedmym inovačným centrom v globálnej sieti spoločnosti. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, ktorá podporuje zdravotníkov pri vyhodnocovaní vyšetrení, automatizuje rutinné časti meraní a zefektívňuje precíznu diagnostiku. Ďalšími piliermi centra bude aj kybernetická bezpečnosť zdravotníckych technológií, ktorá je čoraz dôležitejšia s rastúcim počtom prepojených zariadení a hrozieb voči nemocniciam; a do budúcna aj kvantové technológie, pri ktorých centrum bude skúmať ich potenciál pre medicínske zobrazovanie a spracovanie komplexných biomedicínskych dát.
"Inovačné centrá nie sú pobočky, ktoré dostanú zadanie z centrály a pošlú jej hotový výsledok. Sú to centrá expertízy, ktoré do globálnej siete našej spoločnosti prinášajú vlastnú perspektívu a kompetencie. Každé z doteraz existujúcich šiestich centier sa zameriava na to, v čom je najsilnejšie. A aj to naše slovenské má svoju jasne definovanú úlohu - prinášať do tejto siete nové kreatívne nápady a rozvíjať oblasti, v ktorých máme silné zázemie a tiež reálny dopad na zlepšovanie starostlivosti o pacientov na celom svete, prostredníctvom zobrazovacej medicínskej technológie akou sú MR, CT, RTG či ultrazvukové zariadenia," hovorí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.
Aj preto sa o investícii do centra nedá hovoriť iba ako o investícii do nových priestorov či technického vybavenia. Jej podstatnou súčasťou sú ľudia a ich kvalifikácia, ale aj špecializované know-how potrebné na vývoj zdravotníckych technológií, od certifikácie softvéru a validácie AI modelov až po bezpečnostnú architektúru. Súčasťou centra budú aj R&D laboratóriá a testovacie pracoviská, kde bude možné nové riešenia vyvíjať, overovať a testovať ich fungovanie a bezpečnosť podľa pravidiel platných pre zdravotnícke technológie.
Súčasťou tohto ekosystému bude aj pokračovanie spolupráce s univerzitami a startupmi. Od tém diplomových a dizertačných prác cez stáže na reálnych projektoch až po spoluprácu s tímami, ktoré prinášajú nové riešenia pre zdravotníctvo. Cieľom je prepájať ľudí a nápady, ktoré by inak zostali oddelené. Akademický výskum s technologickou praxou, mladých odborníkov so skúsenými tímami a nápady s možnosťou dostať ich do reálneho zdravotníctva.
A práve tým sa technologický powerhouse odlišuje od klasického vývojového či IT centra. Nie je len miestom, kde pracujú softvéroví inžinieri. Je miestom, kde sa stretávajú ľudia z technológií, výskumu a klinickej praxe a spolu hľadajú nové cesty, ako posúvať medicínske technológie ďalej v prospech lekárov a najmä v prospech pacientov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku vzniká unikátne globálne centrum pre zdravotnícke technológie © SITA Všetky práva vyhradené.
Otvorením SHIFT Inovačného centra v Bratislave však prichádza úplne nový typ investície. Technologický powerhouse posilní pozíciu Slovenska v globálnom technologickom reťazci. Nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie a know-how s globálnym dosahom. Centrum sa zameria na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Nadväzuje na desaťročia práce slovenských tímov na najmodernejších medicínskych riešeniach, pričom jeho otvorenie predstavuje dlhodobý záväzok a novú zodpovednosť, ktorá Slovensko posúva do prvej ligy technologických inovácií.
Zdravotníctvo v Európe čelí matematike, ktorá nevychádza. Populácia starne, zdravotníkov je nedostatok a dopyt po diagnostike rastie. Ak má systém zvládnuť viac pacientov bez toho, aby ďalej zvyšoval tlak na zdravotníkov, potrebuje nové technológie, ktoré im vrátia čas a umožnia pracovať presnejšie a efektívnejšie. Mení sa preto aj samotná medicínska technológia a klinické pracovné postupy. O medicínskom prínose diagnostického zariadenia dnes čoraz viac rozhoduje jeho softvérové vybavenie, práca s dátami a využitie umelej inteligencie. A práve nové nápady a riešenia v týchto oblastiach budú vznikať aj v Bratislave.
Žiadna ďalšia lacná pracovná sila. Technologický powerhouse má iné ambície
Slovensko dlhé roky súťažilo o investície najmä cenou práce. V prípade inovačného centra však rozhodlo niečo iné - dostupnosť talentu, odbornosť a schopnosť slovenských tímov prevziať zodpovednosť za nové technologické oblasti.
Naše vývojové kapacity na Slovensku nie sú nový experiment. Už desiatky rokov pracujeme na najmodernejších medicínskych technológiách, ktoré sú súčasťou globálneho portfólia diagnostických prístrojov. Staviame na fungujúcom základe a výsledkoch, dnes už viac ako 900-členného tímu v oblasti R& D a IT Operations v Bratislave, Žiline a Košiciach. Otvorením inovačného centra sa však mení typ príležitosti, ktorú Slovensko získava. Doteraz bolo vnímane najmä ako miesto, kde sa globálne technológie vyvíjajú a zmení sa na prestížne miesto, kde vznikajú nové technologické koncepty a inovácie s globálnym dosahom," vysvetľuje Ján Ščamba, vedúci kyberbezpečnostných technológií a vývojového centra Siemens Healthineers Slovensko.
Slovensko má dostatok technického talentu. Má silný priemysel, technické univerzity a ľudí s kvalitným inžinierskym a technologickým vzdelaním. Výzvou je, aby títo ľudia nemuseli za prácou s vyššou pridanou hodnotou odchádzať do zahraničia. Inovačné centrum preto nie je len o nových technológiách. Je aj o vytváraní pracovného prostredia, za ktorým špičkoví odborníci nemusia odchádzať do Viedne, Mníchova či Zürichu, a za ktorým sa môžu niektorí z nich na Slovensko zo zahraničia aj vrátiť. Rozhodujúca je úroveň práce, ktorú centrum ponúka - technologicky náročné projekty, globálne tímy, odborný rast a konkurencieschopné odmeňovanie.
"Prínosom inovačného centra v Bratislave je predovšetkým investícia do ľudí a budovania špičkového know-how. Keď dávate ľuďom priestor rásť, rozvíjať svoju expertízu a preberať produktovú zodpovednosť, vznikajú silné tímy, kompetencie a know-how, ktoré sa budujú dlhodobo a nie je jednoduché ich nahradiť ani presunúť inde,”dodáva Ján Ščamba.
Čo prinesie Bratislava do globálnych inovácií?
SHIFT Inovačné centrum v Bratislave je v poradí siedmym inovačným centrom v globálnej sieti spoločnosti. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, ktorá podporuje zdravotníkov pri vyhodnocovaní vyšetrení, automatizuje rutinné časti meraní a zefektívňuje precíznu diagnostiku. Ďalšími piliermi centra bude aj kybernetická bezpečnosť zdravotníckych technológií, ktorá je čoraz dôležitejšia s rastúcim počtom prepojených zariadení a hrozieb voči nemocniciam; a do budúcna aj kvantové technológie, pri ktorých centrum bude skúmať ich potenciál pre medicínske zobrazovanie a spracovanie komplexných biomedicínskych dát.
"Inovačné centrá nie sú pobočky, ktoré dostanú zadanie z centrály a pošlú jej hotový výsledok. Sú to centrá expertízy, ktoré do globálnej siete našej spoločnosti prinášajú vlastnú perspektívu a kompetencie. Každé z doteraz existujúcich šiestich centier sa zameriava na to, v čom je najsilnejšie. A aj to naše slovenské má svoju jasne definovanú úlohu - prinášať do tejto siete nové kreatívne nápady a rozvíjať oblasti, v ktorých máme silné zázemie a tiež reálny dopad na zlepšovanie starostlivosti o pacientov na celom svete, prostredníctvom zobrazovacej medicínskej technológie akou sú MR, CT, RTG či ultrazvukové zariadenia," hovorí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.
Aj preto sa o investícii do centra nedá hovoriť iba ako o investícii do nových priestorov či technického vybavenia. Jej podstatnou súčasťou sú ľudia a ich kvalifikácia, ale aj špecializované know-how potrebné na vývoj zdravotníckych technológií, od certifikácie softvéru a validácie AI modelov až po bezpečnostnú architektúru. Súčasťou centra budú aj R&D laboratóriá a testovacie pracoviská, kde bude možné nové riešenia vyvíjať, overovať a testovať ich fungovanie a bezpečnosť podľa pravidiel platných pre zdravotnícke technológie.
Spolupráca s univerzitami i startupmi
Súčasťou tohto ekosystému bude aj pokračovanie spolupráce s univerzitami a startupmi. Od tém diplomových a dizertačných prác cez stáže na reálnych projektoch až po spoluprácu s tímami, ktoré prinášajú nové riešenia pre zdravotníctvo. Cieľom je prepájať ľudí a nápady, ktoré by inak zostali oddelené. Akademický výskum s technologickou praxou, mladých odborníkov so skúsenými tímami a nápady s možnosťou dostať ich do reálneho zdravotníctva.
A práve tým sa technologický powerhouse odlišuje od klasického vývojového či IT centra. Nie je len miestom, kde pracujú softvéroví inžinieri. Je miestom, kde sa stretávajú ľudia z technológií, výskumu a klinickej praxe a spolu hľadajú nové cesty, ako posúvať medicínske technológie ďalej v prospech lekárov a najmä v prospech pacientov.
Najdôležitejšie fakty
- Súčasť globálnej siete: SHIFT Inovačné centrum v Bratislave sa stáva siedmym SHIFT Innovation Center Siemens Healthineers v globálnej sieti. Pridáva sa k centrám v Erlangene v Nemecku, Šanghaji v Číne, Bengaluru v Indii, Istanbule v Turecku, Madride v Španielsku a Rijáde v Saudskej Arábii.
- Globálna zodpovednosť a vlastné know-how: Bratislava bude fungovať ako uzol globálnej siete, ktorý bude rozvíjať vlastné technologické oblasti a niesť za ne zodpovednosť.
- 3 hlavné technologické oblasti: Bratislava sa zameria na inovácie v oblasti umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a kvantových technológií.
- Pracovné príležitosti: Centrum vytvára priestor pre odborníkov na prácu na globálnych technologických projektoch priamo zo Slovenska.
- Prepojený ekosystém: Centrum prepája študentov, univerzity, partnerov a startupy s reálnymi technologickými projektmi.
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Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku vzniká unikátne globálne centrum pre zdravotnícke technológie © SITA Všetky práva vyhradené.
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