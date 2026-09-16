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16. septembra 2026
Tridsiatka a stále u rodičov? Slovensko patrí medzi krajiny s najneskorším osamostatnením
Priemerný vek osamostatnenia mladých ľudí na Slovensku dosiahol 30,9 roka, ukazujú údaje Eurostatu za rok 2025. Priemer Európskej únie je pritom 26,3 roka. Mladí Slováci patria v
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16.9.2026 (SITA.sk) - Priemerný vek osamostatnenia mladých ľudí na Slovensku dosiahol 30,9 roka, ukazujú údaje Eurostatu za rok 2025. Priemer Európskej únie je pritom 26,3 roka.
Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 30,9 roka. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat za rok 2025.
Slovensko sa o druhú najvyššiu priečku delí s Gréckom, kde mladí takisto opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne vo veku 30,9 roka. Nasledujú Španielsko a Taliansko, zhodne s hodnotou 30,2 roka.
Rozdiel oproti priemeru EÚ je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26,3 roka, teda o viac ako štyri a pol roka skôr než Slováci. Oproti roku 2024 sa celoeurópsky priemer mierne zvýšil z 26,2 roka. Od roku 2022 sa pohybuje približne na úrovni 26 rokov.
Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21,4 roka a Dáni v 21,8 roka. V Estónsku a Litve je priemerný vek zhodne 22,7 roka.
Údaje o osamostatňovaní mladých ľudí súvisia aj so situáciou na pracovnom trhu. V roku 2025 dosahovala miera zamestnanosti ľudí vo veku od 20 do 29 rokov v celej EÚ 65,5 percenta. V mnohých krajinách, kde mladí odchádzajú od rodičov skôr, bola zamestnanosť tejto vekovej skupiny nad európskym priemerom.
Výrazným príkladom je Holandsko. Zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 29 rokov tam dosahovala 84 percent a mladí opúšťali rodičovskú domácnosť priemerne v 23,4 roka. V Nemecku bola zamestnanosť mladých na úrovni 77 percent a priemerný vek odchodu od rodičov 24,1 roka. V Dánsku dosahovali tieto hodnoty 74,8 percenta a 21,8 roka.
Opačný obraz vidieť vo viacerých krajinách, kde sa mladí osamostatňujú neskoro. V Grécku dosahovala zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 29 rokov 56,2 percenta, v Chorvátsku 60,8 percenta a v Španielsku 58,2 percenta.
Najnižšiu zamestnanosť mladých v celej EÚ malo Taliansko, kde pracovalo 47,6 percenta ľudí vo veku 20 až 29 rokov. Taliani pritom odchádzali z rodičovskej domácnosti priemerne až vo veku 30,2 roka.
Zdroj: SITA.sk - Tridsiatka a stále u rodičov? Slovensko patrí medzi krajiny s najneskorším osamostatnením © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladí Slováci patria v Európskej únii medzi tých, ktorí najdlhšie zostávajú bývať so svojimi rodičmi. Z rodičovskej domácnosti odchádzajú v priemere vo veku 30,9 roka. Neskôr sa osamostatňujú už iba mladí Chorváti, pri ktorých priemerný vek dosahuje 31,5 roka. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat za rok 2025.
Rodičovská domácnosť
Slovensko sa o druhú najvyššiu priečku delí s Gréckom, kde mladí takisto opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne vo veku 30,9 roka. Nasledujú Španielsko a Taliansko, zhodne s hodnotou 30,2 roka.
Rozdiel oproti priemeru EÚ je výrazný. Európania sa vlani sťahovali od rodičov v priemere vo veku 26,3 roka, teda o viac ako štyri a pol roka skôr než Slováci. Oproti roku 2024 sa celoeurópsky priemer mierne zvýšil z 26,2 roka. Od roku 2022 sa pohybuje približne na úrovni 26 rokov.
Na opačnom konci rebríčka sú mladí ľudia zo severnej Európy. Fíni opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne už vo veku 21,4 roka a Dáni v 21,8 roka. V Estónsku a Litve je priemerný vek zhodne 22,7 roka.
Údaje o osamostatňovaní mladých ľudí súvisia aj so situáciou na pracovnom trhu. V roku 2025 dosahovala miera zamestnanosti ľudí vo veku od 20 do 29 rokov v celej EÚ 65,5 percenta. V mnohých krajinách, kde mladí odchádzajú od rodičov skôr, bola zamestnanosť tejto vekovej skupiny nad európskym priemerom.
Zamestnanosť mladých ľudí
Výrazným príkladom je Holandsko. Zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 29 rokov tam dosahovala 84 percent a mladí opúšťali rodičovskú domácnosť priemerne v 23,4 roka. V Nemecku bola zamestnanosť mladých na úrovni 77 percent a priemerný vek odchodu od rodičov 24,1 roka. V Dánsku dosahovali tieto hodnoty 74,8 percenta a 21,8 roka.
Opačný obraz vidieť vo viacerých krajinách, kde sa mladí osamostatňujú neskoro. V Grécku dosahovala zamestnanosť ľudí vo veku 20 až 29 rokov 56,2 percenta, v Chorvátsku 60,8 percenta a v Španielsku 58,2 percenta.
Najnižšiu zamestnanosť mladých v celej EÚ malo Taliansko, kde pracovalo 47,6 percenta ľudí vo veku 20 až 29 rokov. Taliani pritom odchádzali z rodičovskej domácnosti priemerne až vo veku 30,2 roka.
Zdroj: SITA.sk - Tridsiatka a stále u rodičov? Slovensko patrí medzi krajiny s najneskorším osamostatnením © SITA Všetky práva vyhradené.
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