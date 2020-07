Na Slovensku zadržali rekordné množstvo drog, zásielka prišla po známej drogovej trase z Mexika (foto)

Drogy za viac ako 300 miliónov eur

Do nádrží navŕtali diery

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Príslušníci finančnej správy z Colného úradu v Nitre objavili s pomocou služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie drog 1,5 tony pervitínu dovezeného z Mexika.Podľa hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej ide o rekordný úlovok drog, aký nemá na Slovensku obdobu. Finančná správa prípad postúpila polícii, prevzal si ho vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Hodnota zachytenej látky dosahuje 300 miliónov eur, v prípade jednorazových užívateľských dávok by jej hodnota bola niekoľkonásobne vyššia.„Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra kontrolovali dve kovové nádrže na kvapaliny, ktorých prepravu identifikovali ako rizikovú colnú operáciu. Zásielka totiž prišla po známej drogovej trase z Mexika. Tovar bol prepravovaný v režime tranzit z Mexika cez chorvátsky prístav s cieľom precliť ho na Slovensku, odkiaľ by sa mohol už pohybovať voľne v celej Európskej únii,“ informovala Skokanová.Pri colnej kontrole využili príslušníci finančnej správy viaceré technické prostriedky, vrátane mobilného skenovacieho zariadenia a žeriavu na manipuláciou s nadrozmerným nákladom.Pomohol aj služobný pes Hutch so svojím psovodom. Vďaka nemu identifikovali podozrenie, že v nádrži sa nachádza nelegálne prepravovaný tovar. Po navŕtaní dier do spodnej časti nádrže objavili veľké množstvo (1,5 tony) bielej kryštalickej látky. Prvotný rozbor poukázal na metamfetamín (pervitín).