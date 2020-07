Nemecko opäť otvorilo tému prerozdelenia migrantov, žiada lepšie a spravodlivejšie riešenie

Niektoré krajiny migrantov odmietajú úplne

Seehofer hovorí o spoločenstve hodnôt

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký minister vnútra vyzval v utorok svojich kolegov z Európskej únie (EÚ) , aby sa dohodli na lepšom a spravodlivejšom riešení pre prerozdelenie migrantov zachránených pri pokusoch o preplavenie Stredozemného mora. Horst Seehofer pred spoločnou videokonferenciou so svojimi rezortnými kolegami povedal, že všetky členské štáty by mali prijať zachránených migrantov.Nemecko dlhodobo presadzuje kvóty, na základe ktorých by 27 členov únie akceptovalo určitý počet migrantov, ktorí dorazia zvyčajne najprv do Talianska, Grécka či na Maltu. Mnohé krajiny však prijatie migrantov úplne odmietajú.Napriek diplomatickým snahám Bruselu, aby krajiny EÚ zdieľali bremeno starostlivosti o žiadateľov o azyl, iba hŕstka členských štátov súhlasila na dobrovoľnej báze, že prijme migrantov zachránených v Stredomorí. Nemecko, ktoré momentálne drží rotujúce predsedníctvo EÚ, sa opätovne pokúša o nájdenie riešenia pre tento migračný problém.“Nie sme len ekonomickou a bezpečnostnou úniou, ale tiež spoločenstvom hodnôt. Som presvedčený, že zachraňovanie ľudí pred smrťou utopením patrí do nášho spoločenstva hodnôt,” poznamenal Seehofer