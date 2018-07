Na Slovensku žije skoro tisíc druhov pavúkov, prezrádza nová kniha SAV

Na snímke zľava krstný otec knihy Pavúky Slovenska, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Mika a dvojica zo štvorčlenného kolektívu autorov knižky Peter Gajdoš a Ľudmila Černecká počas prezentácie publikácie, ktorú pripravilo vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (SAV) Veda v Bratislave 23. júla 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke zľava krstný otec knihy Pavúky Slovenska, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Mika a dvojica zo štvorčlenného kolektívu autorov knižky Peter Gajdoš a Ľudmila Černecká počas prezentácie publikácie, ktorú pripravilo vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (SAV) Veda v Bratislave 23. júla 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. júla (TASR) – Koľko druhov pavúkov žije na Slovenku, aký význam majú v prírode a živote človeka? Aj na tieto otázky dáva odpoveď nová populárno-náučná kniha Pavúky Slovenska. Predstavuje prvé komplexné slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky o týchto drobných živočíchoch, ktoré spôsobujú u niektorých ľudí strach."Bez týchto predátorov hmyzu by život neexistoval. Na štvorcovom metri môže žiť až 500 pavúkov. Knihu sme pripravovali dva roky. Chceli sme zjednotiť slovenské názvy pavúkov, pretože sa vyskytovali aj v niekoľkých podobách alebo užívali latinské. Žiadali to ekológovia, prírodovedci a iní odborníci, preto sme zosumarizovali rôznu literatúru a články od 18. storočia, tiež katalógy aj zmienky z internetu. Obsahuje 971 druhov a 39 čeľadí pavúkov," zdôvodnil na pondelkovej prezentácii knihy v Bratislave Peter Gajdoš, ktorý ju napísal s Ľudmilou Černeckou, Valeriánom Francom a Annou Šestákovou.V Malom kongresovom centre vydavateľstva SAV Veda toto priekopnícke dielo veľkým pavúkom pokrstil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Mika: "Je to obrovský kus práce autorov a dobrá príležitosť, aby aj laická verejnosť lepšie spoznala tieto úžasné zvieratá," povedal bývalý pracovník Ústavu krajinnej ekológie SAV.Aj podľa spoluautorky Černeckej táto publikácia bola potrebná, pretože neexistoval slovenský zoznam pavúkov žijúcich u nás. "Zistený počet nie je kompletný a stále sa mení. Posúvajú sa k nám z rôznych oblastí tropické a iné druhy pavúkov. Prichádzajú transportom, objavujú sa v zoologických a botanických záhradách. Nové druhy kolonizujú a dokážu sa rozmnožovať, takže ich počet rastie," uviedla pre TASR Černecká z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.Okrem charakteristík a zobrazenia pavúkov vyše 170-stranová publikácia obsahuje aj pochybné a cudzie druhy, bizarné i paradoxné. Čitateľ sa dozvie, že pavučina sa v minulosti používala ako obväz na rany. Pomocou sietí veľkých druhov rodu Nephila ľudia lovili ryby alebo vyrábali tkaniny. Napriek jemnému vzhľadu je pavúčie vlákno mimoriadne elastické a o polovicu menej pevné ako najlepšia oceľ, navyše je biologicky rozložiteľné.Podľa autorov pavúky stále fascinovali ľudí. Sú populárnou, prekrásnou a veľmi významnou skupinou živočíchov. To však trochu kontrastuje s odmietavým postojom alebo dokonca až s fóbiou u časti verejnosti, ktorá je spôsobená hlavne nedostatkom popularizácie pavúkov u nás. Túto medzeru sa čiastočne snaží zaplniť uvedená kniha. Je určená pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o týchto živočíchoch.