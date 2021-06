Na Slovensku zomrelo v apríli najmenej ľudí za posledných sedem mesiacov, najčastejšou príčinou však nebol koronavírus

Počty zomretých klesajú

24 úmrtí zo sto

Výrazné zlepšenie

Smutný líder

Koronavírus predbehli nádorové ochorenia

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - V apríli 2021 zomrelo na Slovensku najmenej ľudí za posledných sedem mesiacov. Ochorenie COVID-19 už nebolo najčastejšou príčinou úmrtí. Celková nadúmrtnosť oproti priemeru predošlých piatich rokov sa v apríli na Slovensku znížila na 22 percent.Stále bola najvyššia v skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov. Bratislavský kraj sa počtom zomretých dostal na úroveň minulých rokov, v ostatných regiónoch pretrvávala nadúmrtnosť od 17 do 43 percent. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) Na Slovensku zomrelo v apríli takmer 5,3 -tisíca osôb. Je to o 22 percent viac oproti priemeru aprílových hodnôt v predošlých piatich rokoch, ktorý predstavoval 4,3 -tisíca ľudí. Situácia sa však v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi roka výrazne zlepšila. Od začiatku roka počty zomretých a celková nadúmrtnosť klesajú.V apríli nebol koronavírus na prvom mieste medzi príčinami úmrtí. Najviac ľudí, takmer dvetisíc osôb, zomrelo vo štvrtom mesiaci tohto roka na choroby obehovej sústavy, tvorili 38 percent všetkých zomretých.Na druhom mieste bolo ochorenie COVID-19, ktoré bolo príčinou 24 percent úmrtí, čo predstavovalo skoro 1,3 tisíca zomretých. Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňajú úmrtia na nádory (19 percent), choroby dýchacej (šesť percent) a tráviacej sústavy (štyri percentá).„Počas prvých troch mesiacov tohto roka spôsobil koronavírus 37 až 40 úmrtí zo sto, v apríli to bolo už len 24 úmrtí zo sto," priblížila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická Aprílová miera nadúmrtnosti medzimesačne významne klesla v skupinách osôb v produktívnom a poproduktívnom veku. Vo štvrtom mesiaci zomrelo 1,2 tisíca osôb v produktívnom veku, ich miera nadúmrtnosti dosiahla takmer 18 percent.V skupine seniorov nad 65 rokov dosiahla 24 percent, keď celkovo zomrelo štyritisíc osôb. Podobne ako v predošlých mesiacoch bola horšia situácia v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), v ktorej ešte aj v apríli zomrelo voči päťročnému priemeru o 40 percent osôb viac.„Je to však výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim mesiacom prvého štvrťroka, keď v porovnaní s predošlými rokmi zomieral až dvojnásobok mladších seniorov," zdôraznila Podmanická. Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo aj v apríli najviac ľudí vo vekovej kategórii nad 65 rokov.Aprílový nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom sa v rámci ôsmich krajov SR pohyboval od dvoch percent po 43 percent. V porovnaní so situáciou v marci sa znížila intenzita nadúmrtnosti vo všetkých regiónoch.Lídrom regionálnej nadúmrtnosti sa v apríli stal Žilinský kraj. V tomto regióne zomieralo o 43 percent viac ľudí, ako bol priemer v predošlých piatich rokoch. Druhým v poradí bol Trenčiansky kraj s nadúmrtnosťou 35 percent voči priemeru.„V Bratislavskom kraji zomrelo v apríli celkovo oproti päťročnému priemeru len o dve percentá osôb viac a tento región zaznamenal súčasne najvýraznejší pozitívny posun. Jeho nadúmrtnosť ešte v marci dosahovala 44 percent,“ zhodnotila Podmanická. O viac ako 30 percent klesla medzimesačne miera nadúmrtnosti aj v ďalších piatich slovenských krajoch.V absolútnych číslach zomrelo vo štvrtom mesiaci tohto roka najviac ľudí na následky koronavírusu v Žilinskom kraji (215), nasledovali Trenčiansky a Prešovský kraj (okolo 200). Najmenej obetí nového vírusu mal Bratislavský kraj (84).„V apríli už vo všetkých krajoch opäť dominovali úmrtia na choroby obehového systému a ochorenie COVID-19 ako príčina úmrtia bol až za nimi. Dokonca v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji bol až na treťom mieste za úmrtiami na nádorové ochorenia,“ dodala Podmanická.