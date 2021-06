Sulík: Správu štátnych hmotných rezerv by bolo treba výrazne transformovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Správu štátnych hmotných rezerv SR by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo treba výrazne transformovať. Ako uviedol na sociálnej sieti, úrad by mal podľa jeho názoru skladovať iba také produkty, po ktorých pri katastrofálnej krízovej situácii výrazne stúpne dopyt.Ako príklad spomenul rúška, respirátory alebo vojenské postele či stany. „Viem si ale aj predstaviť, že tie Štátne hmotné rezervy zrušíme, ale potom by muselo fungovať nejaké oddelenie, alebo nejaká podriadená rozpočtová organizácia na Ministerstve hospodárstva SR ,” dodal.So Správou štátnych hmotných rezerv SR sa dlhodobo spájajú problémy. Osem rokov bol na čele úradu Kajetán Kičura . Vláda na čele s Igorom Matovičom ho pre podozrivé nákupy ochranných pomôcok potrebných pre boj s koronavírusom z tohto postu odvolala.V máji minulého roka na jeho miesto nastúpil Ján Rudolf . Štátne rezervy kontroloval Najvyšší kontrolný úrad SR , Úrad pre verejné obstarávanie viackrát pri jeho postupe našiel pochybenia. V rozpore so zákonom rozdelil napríklad zákazky na rekonštrukciu bleskozvodov, nezákonne úrad postupoval aj pri nákupe tankov.