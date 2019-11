Na slovenský trh pribudli v utorok nové balenia očkovacej látky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – Na slovenský trh bolo v utorok (5. 11.) uvoľnených asi 20.000 balení očkovacej látky Influvac Tetra. Pre TASR to uviedol Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ten v posledných dňoch eviduje zvýšené otázky, týkajúce sa nedostupnosti vakcín proti chrípke.Prvé dodávky, konkrétne vakcína Influvac Tetra, bola dovezená v počte 80.071 kusov ešte na konci augusta. Dovoz vakcíny Vaxigrip Tetra 10 x 0,5 ml bol v polovici októbra, a to v počte 5000 kusov. Čo sa týka tejto vakcíny, v posledný októbrový deň bolo dovezených 6127 balení.komentoval ŠÚKL. Obe vakcíny proti chrípke by teda už v týchto dňoch mali byť podľa vyjadrenia štátneho ústavu dostupné na slovenskom trhu.Štátnemu ústavu bol však hlásený výpadok ďalšej vakcíny s názvom M-M-RVAXPRO s platnosťou od 25. novembra. Ide o živú očkovaciu látku proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Výpadok zdôvodnil ŠÚKL nedostatočným plánovaním výrobnej kapacity.Takisto je nahlásené obmedzenie dodávok vakcíny BCG-medac z dôvodu celoeurópskej zvýšenej spotreby od konca júla. Používa sa ako prostriedok na zvyšovanie imunity organizmu pri liečbe rakoviny močového mechúra. Určený na liečbu niekoľkých typov rakoviny močového mechúra.uzavrel ŠÚKL. Živá očkovacia látka pôsobí proti pásovému oparu.