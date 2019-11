Slovenská technická univerzita Bratislava rozširuje spoluprácu s Čínou

STU, ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Šanghaj 6. novembra (TASR) – Po ôsmich rokoch spolupráce s čínskou univerzitou v Šanghaji rozšírila Slovenská technická univerzita (STU) svoje aktivity v tejto ázijskej krajine. V stredu STU podpísala na pôde šanghajskej East China Normal University (ECNU) memorandum o porozumení s Inštitútom pre udržateľný mestský a komunitný rozvoj so sídlom v Pekingu a Hongkongu a profesorom Khaldom El Adlim, ktorý je expertom OSN v oblasti udržateľného mestského plánovania. Hlavnou témou dokumentu je udržateľný rozvoj miest a vznik čínskeho centra excelentnosti.povedal profesor Maroš Finka, ktorý memorandum podpisoval za Centrum SPECTRA pri STU v Bratislave.Podľa Finku majú slovenské firmy v oblasti urbanizácie veľkú šancu na spoluprácu s čínskymi partnermi, hoci musia počítať so silnou konkurenciou.povedal Finka. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu by mal pripraviť stratégiu štátnej podpory pre rozvoj smart city.dodal Finka.Podpis memoranda ocenil aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).povedal Raši, podľa ktorého tak výsledky vzájomnej spolupráce môžu pri urbanizácii pomôcť aj slovenským obciam a mestám.Jedným z projektov, ktoré už STÚ v Číne realizuje a bude po podpise memoranda aj spoločným projektom s čínskym centrom excelentnosti, je spolupráca na projektovaní šanghajského ostrova Čchung-ming. Mala by tam v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť mesta, ktorá by predstavovala model ekologickej spoločnosti 21. storočia, postavený na báze environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu.Projekt je v súčasnosti ešte v prípravnej fáze, no ostrov by sa mal počas desiatich rokov zmeniť.dodal Finka.