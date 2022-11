Na slovenský trh vstupuje e-shop s outdoorovým vybavením 8a

8a dosiahlo za pol roka 10 % podiel v Česku, v Poľsku dominuje celému segmentu

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poľská trhová jednotka 8a vstupuje na Slovensko po úspešných vstupoch na trhy Čiech a RumunskaNajväčší poľský e-shop s outdoorovým vybavením a oblečením 8a vstupuje na slovenský trh. Po vstupe na český trh v máji tohto roka a do Rumunska v septembri ide už o štvrtý trh v regióne strednej Európy, na ktorý svoje podnikanie rozširuje väčšinový majiteľ 8a, ktorým je Enterprise Investors, jedna z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Web 8a.sk má ambíciu získať na Slovensku v dohľadnom čase významnú trhovú pozíciu.Zakladateľ Piotr Czmoch založil prvý obchod s outdoorovým vybavením v roku 2002 v Gliwiciach na juhu Poľska a o dva roky neskôr spustil internetový obchod. Tým položil základ siete 8a, ktorá sa o pár rokov stala jednotkou na poľskom e-commerce trhu pokrývajúcom oblečenie, obuv, doplnky a ďalšie vybavenie pro outdoorové aktivity a horské športy, ako je horolezectvo a skialpinizmus. V roku 2021 bol e-shop 8a.pl z hľadiska tržieb približne trikrát väčší ako dvojka na trhu. Tento rozdiel ďalej rastie a ku koncu roka by sa mohol priblížiť k 4-násobku najbližšieho konkurenta.Sieti 8a sa darí aj v Česku. Len pol roka po vstupe na český trh jej patrí približne 10 % trhový podiel na online trhu s outdoorovým vybavením v Českej republike. "Naše ambície sú na každom trhu jednoznačné. Chceme ponúkať čo najširší výber výrobkov najvyššej kvality za atraktívne ceny. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je vytvoriť náš sortiment a pochopiť potreby našich zákazníkov," hovorí Marek Andryszak , generálny riaditeľ spoločnosti 8a.E-shopu 8a sa darí mimo iného aj preto, že investuje veľa prostriedkov do infraštruktúry s cieľom zaistiť si lojalitu súčasných aj budúcich zákazníkov. V posledných desiatich mesiacoch preto zaviedli nový systém správy informácií o produktoch a predaji, riadenia kontaktov so zákazníkmi a automatizácie marketingu. Okrem toho 8a otvorili nový sklad (s plochou vyše 8 000 m2) ako podporu pre rozšírenie portfólia outdoorových značiek zo 180 na približne 280. Týmto rozšírením sortimentu sa 8a stal e­shopom s najkomplexnejšou ponukou v celom regióne strednej a východnej Európy.Enterprise Investors odkúpili 80 % podiel v spoločnosti 8a v roku 2021. Cieľom investora je podporiť expanziu e-shopu 8a na domácom trhu, ako aj rozšírenie do zahraničia. "Domnievame sa, že internetový predaj bude naďalej preberať trhové podiely offline obchodníkom vďaka pohodliu a nižším cenám, ktoré zákazníkom ponúka. Zároveň budeme pravdepodobne svedkami rýchlejšej konsolidácie v online priestore, keď najväčší hráči budú preberať podiely na trhu od menších online konkurentov. Naším cieľom je urobiť z 8a výrazného hráča v regióne strednej a východnej Európy," hovorí Bartosz Kwiatkowski, partner, ktorý je v Enterprise Investors zodpovedný za investíciu.je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2,2 mld. eur do 151 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 136 investícií v objeme 4,2 mld. eur. https://www.ei.com.pl/sk/