Rozmrazenie príplatkov v extrémnej inflačnej a energetickej kríze? Účelové politikárčenie, tvrdia hotelieri a gastro sektor

Mzdy v gastro sektore stagnujú

Hrozí ďalší odliv pracovníkov

Žiadajú skutočné systémové opatrenia

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) upozorňujú, že rozmrazenie príplatkov za prácu počas víkendov a noci v extrémnej inflačnej a energetickej kríze je účelové politikárčenie. Negatívne výsledky pravdepodobne pocítia aj domácnosti.S opätovným naviazaním príplatkov na minimálnu mzdu počíta návrh opozičného Smeru-SD. Dočasne sa zmrazili príplatky v roku 2020, keď Slovensko negatívnym spôsobom zasiahla globálna pandémia. Nepredvídateľná situácia a masívne zásahy vlády spôsobili, že veľa prevádzok sa ocitlo na hrane prežitia, upozornil v tlačovej správe prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák. „Je absurdné, že v súčasnom období extrémneho zvyšovania nákladov, majú zamestnávateľom takýmto spôsobom skokovo rásť ďalšie výdavky. Zmena zákona azda najvýraznejšie zasiahne práve do činnosti prevádzok v cestovnom ruchu, pre ktoré je typická práve práca počas víkendov a sviatkov, kedy je dopyt zo strany zákazníkov, pochopiteľne, vyšší," upozorňuje Harbuľák.Zároveň dodáva, že mnohé prevádzky už dnes nedokážu preniesť zvýšené náklady spôsobené infláciou do cien svojich služieb, pretože by boli nepredajné. Práve to je jeden z dôvodov, prečo mzdy v gastro sektore ako jedinom odvetví stagnujú a nerastú.Prezident AHRS dodáva, že sektor HoReCa , ktorý zahŕňa reštaurácie, hotely, kaviarne, bufety, nočné kluby a iné, sa nevyrovnal s negatívnymi dôsledkami pandémie, do toho prišla inflačná a energetická kríza. Podniky napriek sľubom nedostali žiadne reálne kompenzácie nákladov za elektrickú energiu a plyn. Sektoru stále chýba viac ako 20-tisíc zamestnancov, ktorí z odvetvia odišli.„Zvyšovanie príplatkov v praxi spôsobí ďalšie zdraženie celkovej ceny práce a zvýšenie nákladov pre podnik. Mzdy zamestnancov v cestovnom ruchu budú aj naďalej stagnovať, čo môže prispieť k ďalšiemu odlivu pracovníkov. Je preto potrebné si položiť otázku, či tieto opatrenia skutočne niekomu pomôžu,“ dodáva Harbuľák.Zamestnávatelia očakávajú, že vláda predstaví skutočne systémové opatrenia, umožňujúce zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov, a vytvoria priestor na rast platov.„Medzi takéto nástroje patrí napríklad dočasné zrušenie daní a odvodov z mzdových príplatkov, ktoré reálne zvýši mzdy zamestnancom, či zníženie sadzby DPH pre služby cestovného ruchu,“ uzavrel prezident AHRS.