Na SNP sú hrdé tri štvrtiny Slovákov, väčšina považuje Slovenský štát za totalitný režim

Slovenský štát ako totalitný režim

Viac hrdí sú starší respondenti

Prieskum ukázal, že takmer dve tretiny obyvateľov vníma Slovenský štát ako totalitný režim, za demokratický ho označil takmer každý piaty respondent. Ako agentúra priblížila, k totalitnému režimu sa v prieskume prikláňali viac muži a respondenti od 30 rokov a viac, pričom mladší respondenti sa častejšie nevedeli či nechceli k tejto otázke vyjadriť.„Za totalitný režim považujú Slovenský štát častejšie aj tí, ktorí označili Česko-Slovensko z rokov 1948 – 1989 taktiež za totalitný režim,“ doplnila agentúra Median SK, ktorá robila prieskum od 10. júna do 4. augusta na vzorke 1 870 respondentov.Z prieskumu vyplynulo, že Česko-Slovensko z rokov 1948 až 1989 vníma 57 percent respondentov ako totalitný režim a štvrtina ako demokratický. Za totalitné pritom toto obdobie považujú častejšie respondenti vo veku 40 až 69 rokov alebo vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Za demokratické toto obdobie označujú najmä starší ľudia vo veku 70 až 79 rokov.„Podľa 30 percent respondentov vnímajúcich Gustava Husáka alebo Klementa Gotwalda pozitívne bolo toto obdobie demokratické,“ podotkla agentúra, ktorá zisťovala aj mieru hrdosti obyvateľov na tieto obdobia.„Čo sa týka hrdosti na uvedené historické obdobia SR, v odpovediach nedominuje ani jedno – štvrtina uviedla prvú Československú republiku, rovnaký podiel Československú republiku v rokoch 1948 až 1989,“ priblížila agentúra Median SK s tým, že ďalšia štvrtina sa nevedela vyjadriť. Každý piaty respondent v prieskume je hrdý na vojnovú Slovenskú republiku, uvádzali to častejšie najstarší respondenti od 70 do 79 rokov, vyučení bez maturity a viac ako tretina respondentov pozitívne vnímajúcich Jozefa Tisa Prieskum ukázal, že na prvú Československú republiku sú viac hrdí starší respondenti vo veku 50 až 69 rokov a obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním.„Na obdobie Československa pociťujú hrdosť častejšie 40 až 49 roční, stredoškolsky vzdelaní,“ informovala agentúra. Z osobností vnímajú obyvatelia Slovenska najpozitívnejšie Milana Rastislava Štefánika , ktorého pozitívne vníma 80 percent respondentov. Štefánika, Tomáša Garrigue Masaryka Alexandra Dubčeka vnímajú pozitívne najčastejšie ľudia vo veku 60 až 69 rokov. Negatívne vnímajú respondenti najmä Jozefa Tisa, Klementa Gottwalda a Gustava Husáka.„Avšak aj tieto osobnosti sú vnímané pozitívne u niektorých skupín obyvateľstva – častejšie respondenti nad 70 rokov, a v prípade Tisa muži, tretina voličov hnutia Republika a takmer polovica voličov Sme rodina ,“ priblížila agentúra s tým, že vyjadriť sa k tomu nevedeli častejšie najmladší respondenti vo veku 18 ať 29 rokov a čiastočne aj opýtaní do 39 rokov.