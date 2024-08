Nemecký kancelár Scholz a britský premiér Starmer ohlásili novú bilaterálnu dohodu, pokrývať bude viacero oblastí

28.8.2024 (SITA.sk) - Lídri Nemecka a Veľkej Británie v stredu ohlásili plány na prípravu zmluvy, ktorá prehĺbi vzťahy oboch krajín v obchode, obrane a ďalších oblastiach.Počas návštevy predsedu vlády Veľkej Británie Keira Starmera v Berlíne nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že víta túžbu svojho britského partnera po nových začiatkoch vo vzťahoch s Európskou úniou „Chceme túto podanú ruku prijať," dodal.Starmer vyjadril nádej, že dohodu s Nemeckom, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, Británia dosiahne do konca tohto roka.„Bude to ambiciózne, bude to mať široký záber a bude pokrývať obchod, ekonomiku, obranu a mnoho ďalších oblastí," povedal novinárom britský premiér o plánovanej dohode.