Na Spiši je priebeh pokojný:V niektorých častiach sa črtá vysoká účasť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad/Spišská Nová Ves 10. novembra (TASR) – Priebeh komunálnych volieb v šiestich okresoch na Spiši je zatiaľ pokojný, v niektorých obciach i mestách sa črtá vyššia voličská účasť. Zapisovateľ Obvodnej volebnej komisie (ObVK) v Poprade Ladislav Maličký pre TASR potvrdil, že sú volebné miestnosti, kde musia ľudia čakať aj niekoľko minút v radoch.„Zatiaľ nemáme nejaké incidenty hlásené, všetko je v poriadku, dúfam, že to takto bude počas celého dňa. Komisia chodí kontrolovať a sú prekvapení, že je dosť veľká účasť, možno bude aj jedna z najväčších vo voľbách do orgánov samosprávnych obcí. V každom okrsku stojí aj desať až 20 ľudí v rade na registráciu, niekde aj viac. To je zaujímavé, lebo po iné roky to tak nebolo. Prišli odvolili a išli preč, teraz musia aj 20 minút čakať, kým prídu na rad,“ priblížil Maličký a dodal, že veľa voličov je v menších obciach, ale aj v jednotlivých okrskoch v mestách. „Uvidíme, ako to dopadne, možno bude vysoká účasť, a tým aj objektívnejší výber,“ konštatoval zapisovateľ.V kežmarskom okrese chodia ľudia voliť priebežne, rady sa tam vo väčšej miere nerobia. „Komisia bola v teréne, všetko je v poriadku. Ja osobne som napríklad bola v troch okrskoch, ľudia chodili priebežne, vždy niekto bol v miestnosti, ale rady sa netvorili. V Kežmarku je trošku iná situácia ako v Poprade, kde je 11 kandidátov na primátora a my máme dvoch. Rovnako kandidátov na poslancov je tu menej, takže ide to trošku rýchlejšie a ľudia sú zrejme už viac-menej rozhodnutí pred vstupom do volebnej miestnosti, koho pôjdu voliť,“ ozrejmila zapisovateľka ObVK v Kežmarku Gabriela Petrušková.V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica je priebeh volieb taktiež pokojný, predseda tamojšej ObVK Stanislav Lorko uviedol, že doposiaľ nič neohrozilo plynulosť volieb. „Priebežne kontrolujeme jednotlivé okrsky, ľudia majú záujem o voľby, rady boli skôr ráno a ďalší nával očakávajú poobede,“ dodal.Zapisovateľ ObVK v Starej Ľubovni Mikuláš Mayer informoval, že aj na severe Spiša sú voľby zatiaľ bezproblémové. Záujem ísť voliť je podľa neho individuálny, napríklad v Lomničke je zatiaľ pomerne vysoká účasť, keďže obyvatelia tejto obce majú o komunálne voľby väčší záujem, ako napríklad o parlamentné či prezidentské. „Čo sa týka mesta Stará Ľubovňa, tak v centre tých voličov nechodí až tak veľa, ale napríklad v miestnostiach pri sídliskách sú aj rady a čaká sa päť až desať minút. Zatiaľ sa nikto na nič nesťažoval a sme radi, že priebeh je zatiaľ takýto pokojný,“ uzavrel Mayer.