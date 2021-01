Na spoluorganizovanie MS v hokeji 2021 sa ponúkla Litva, šéf IIHF Fasel ju však odmietol

Veľa kandidátov nemá zmysel

Škoda hrozila odstúpením

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zatiaľ nerozhodla, kto nahradí Bielorusko v úlohe organizátora majstrovstiev sveta v roku 2021. Isté je, že Litva susednému Lotyšsku pomáhať nebude, hoci pôvodne chcela.Litovská premiérka Ingrida Šimonyté uviedla, že geografická blízkosť oboch krajín by mohla byť veľkou výhodou v logistike šampionátu a ponúkla pre potreby MS 2021 hokejové arény vo Vilniuse a Kaunase. Dočkala sa však zamietavého stanoviska šéfa IIHF Reného Fasela "Mal som videokonferenciu s litovskou premiérkou. Som jej vďačný za ponuku a ochotu pomôcť. Cením si to, ale musíme ju odmietnuť. Už sme v rokovaní so zástupcami Slovenska a Dánska, ktorí majú pozitívne skúsenosti s organizovaním svetového šampionátu z rokov 2019 a 2018. Príliš veľa kandidátov v súčasnej našej situácii nemá zmysel," vyslovil sa René Fasel, cituje ho portál Sportbox.ru.Lotyšsko bude s určitosťou organizátorom majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2021. Či sa k nemu pridá aj druhý organizátor namiesto Bieloruska, ktoré práve prišlo o toto právo, sa rozhodne približne do dvoch týždňov.O tom, že Minsk zrejme príde o spoluorganizáciu MS 2021, sa hovorilo už dlhší čas. Pre napätú politickú situáciu spojenú s režimom prezidenta Alexandra Lukašenka v Lotyši odmietli hostiť šampionát so susedom.Tiež viacero účastníckych krajín vrátane Fínska či Švédska vyjadrilo svoje znepokojenie a na šampionáte nechceli štartovať, ak sa bude konať aj v Bielorusku.K tomu sa v posledných týždňoch pridal tlak od sponzorov, napríklad dlhoročný partner MS v hokeji Škoda Auto hrozil odstúpením od zmluvy.Majstrovstvá sveta v hokeji sú naplánované na 21. mája - 6. júna 2021, zatiaľ bez účasti divákov.Slovenskí reprezentanti by sa mali na turnaji predstaviť v A-skupine spolu s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou.