Šatan začal rokovania s IIHF, Slovensko chce pomôcť a pre majstrovstvá sveta je to správne miesto

Zatiaľ nič nie je isté

Majú podporu vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava by mohla byť dejiskom jednej zo základných skupín majstrovstiev sveta v hokeji. Slovenský zväz ľadového hokeja rozbehol rokovania s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) . Okrem Slovenska je v hre aj Dánsko. Do úvahy prichádza aj možnosť, že celý šampionát odohrajú v lotyšskej Rige.Pôvodne sa majstrovstvá sveta mali hrať aj v Minsku, ale Rada IIHF Bielorusom odobrala právo usporiadať šampionát na základe nestabilnej politickej situácie v krajine a perzekúciách v súvislosti s demonštráciami po znovuzvolení Alexandra Lukašenka za prezidenta.Vedenie SZĽH na čele s prezidentom Miroslavom Šatanom sa spojilo s čelnými predstaviteľmi IIHF v utorok podvečer."Dohodli sme sa, že do piatka tohto týždňa dáme dohromady dokumentáciu a rozpočet k prípadnej participácii na organizácii svetového šampionátu 2021. Radi by sme zdôraznili, že zatiaľ nie je nič isté. Rozhodovať bude Rada IIHF," vysvetlil Miroslav Šatan v tlačovej správe webu HockeySlovakia.sk."Chceli sme ukázať hokejovému svetu, že vieme a chceme pomôcť v krízovej situácii. Urobíme všetko pre to, aby sme Radu IIHF presvedčili, že Slovensko je to správne miesto na organizáciu svetového šampionátu. Máme za sebou už aj niekoľko debát s predstaviteľmi vlády, ktorí nám vyjadrili podporu,“ uzavrel Miroslav Šatan.Začiatok majstrovstiev sveta 2021 je na programe v piatok 21. mája, finále sa uskutoční v nedeľu 6. júna. Slovensko sa v A-skupine predstaví s Ruskom, Českom, Švédskom, Švajčiarskom, Dánskom, Veľkou Britániou a Bieloruskom.