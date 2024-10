Na športoviská má v roku 2025 smerovať rekordná suma, investičný dlh v športe presahuje 400 miliónov (video)

60 miliónov eur na športoviská

V športe máme veľké rezervy

18.10.2024 (SITA.sk) - Nielen o financovaní športu, ale aj o tvorbe nových športovísk či príspevku na šport v prípade detí sa hovorilo počas dvojdňovej konferencie v Poprade s názvom Šport a spoločnosť. Zmeny v tejto súvislosti by mala priniesť novela zákona o Fonde na podporu športu Podpredseda Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko verí, že ju parlament schváli. Počas tlačovej konferencie pod Tatrami zároveň pripomenul, že na budúci rok má ísť na športoviská 60 miliónov eur. Nikdy predtým v histórii Slovenska podľa jeho slov takéto peniaze z vlády na infraštruktúru nešli. Majú však byť adresné, poberateľmi podľa neho musia byť mestá a vyššie územné celky. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR zároveň podľa Danka v oblasti športu pripravuje pasportizáciu.„To znamená, aký šport vieme rozvíjať, aké športoviská Slovensko potrebuje, a o aké medzinárodné podujatia sa ideme uchádzať,“ vysvetlil. Zároveň verí, že parlament odsúhlasí zákon, podľa ktorého sa nebudú za trénerov do výšky 500 eur platiť odvody ani dane. Pôjde o príspevok na šport podobný rekreačným poukazom.„To znamená, ak športuje maloleté dieťa vo veku do 18 rokov a zamestnanec je vo firme viac ako dva roky, táto suma 500 eur nebude podliehať daniam a odvodom. Rodič bude môcť túto sumu zaplatiť športovému klubu alebo organizácii za svoje dieťa, ktoré tam pravidelne športuje,“ ozrejmil podpredseda NR SR. Ide podľa jeho slov o príspevok na šport, ktorý zákonník práce pozná.Podľa rezortu cestovného ruchu a športu má Slovensko, čo sa športu týka, veľké rezervy. Ako informoval, musí tak postupne riešiť nedostatočnú športovú infraštruktúru a znižovať investičný dlh, ktorý vyrástol do výšky viac ako 400 miliónov eur. V tejto súvislosti hovorí o potrebe rozvoja všetkých slovenských regiónov prostredníctvom grantov cez Fond na podporu športu.„Strojnásobili sme v ňom finančné prostriedky na aktuálnych 60 miliónov eur, aby sme pozdvihli šport na úplne novú a predovšetkým udržateľnú úroveň, ktorá bude dlhodobo garantovať prístup širokej verejnosti k športovým aktivitám, rozvoj slovenského športu a dosahovanie úspechov na medzinárodných súťažiach,” povedal dnes šéf rezortu Dušan Keketi v Poprade, kde zavítal aj na tamojšiu Strednú športovú školu.Tohtoročná dvojdňová konferencia v Poprade sa zaoberala témou „Kam kráčaš slovenský šport? Vízie, podnety a návrhy pre budúcnosť a ďalší vývoj slovenského športu“.