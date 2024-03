Na správnom mieste! 18 miliónov návštev posunulo Nivy v rebríčku návštevnosti na prvú priečku

Jedinečnosť miesta a správna kombinácia funkcií

Digitálne technológie na správnom mieste

11.3.2024 (SITA.sk) -Napriek predpovediam, že online nákupy prevalcujú nákupy v kamenných predajniach, sa opak stal pravdou. Po náročnejších rokoch, kedy aj nájomcovia na Nivách čelili pre pandémiu koronavírusu opätovnému zatváraniu a ďalším obmedzeniam, nastal v nákupnom správaní nielen Slovákov pozoruhodný zvrat.Kým v čase pandémie profitoval z našich peňaženiek najmä online predaj, po jej odznení sa život a najmä maloobchodné obraty vrátili opäť aj do kamenných obchodov. Ukazuje sa, že víťazmi sú tí, ktorí pochopili dôležitosť omnichannel prístupu a nezanedbali ani jeden z aspektov zákazníckeho zážitku. Títo nájomcovia majú dnes v Nivy centre prevádzky najlepšie nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle.Správna voľba mixu funkcií nakupovanie – cestovanie – jedlo – relax sa v prípade Nív ukázala ako kľúčová. Tržnica Nivy sa teší priemerne 20-tisíc zákazníkom denne, Zelená strecha prilákala za posledný rok až 1,7 milióna návštevníkov.Pochopiť a implementovať neustále vyvíjajúce sa digitálne technológie aj v prostredí nákupného centra sme na Nivách považovali od začiatku za nevyhnutný krok. Komfort nakupovania a ľahko dostupných služieb vo fyzickom prostredí sme prepojili s online svetom a výsledkom je najsilnejší Instagram účet spomedzi nákupných centier a jeden z najsilnejších komerčných TikTok účtov na Slovensku všeobecne.Súčasťou zážitku na Nivách je aj aplikácia Ahoj Nivy!, ktorú si doteraz stiahlo viac ako 140-tisíc užívateľov. Personalizovaný obsah, odmeny, ponuky a súťaže odmeňujú zákazníkov za návštevu či nákup, no v prvom rade vytvárajú priestor pre zapojenie zákazníka aj mimo priestoru centra a vytvorenie personalizovanej skúsenosti so značkou. Tento rok v nej pripravujeme ďalšie novinky, ktoré prinesú nové možnosti interakcie zákazníka s jeho obľúbenými obchodmi.