Na srdcovo-cievne choroby ročne zomiera na svete 17,9 milióna ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračné foto Foto: TASR/Archív Foto: TASR/Archív

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 28. septembra (TASR) - Približne 17,9 milióna ľudí na svete každý rok zomrie na srdcovo-cievne choroby a na cievnu mozgovú príhodu. Uviedla to Svetová federácia srdca (WHF) pri príležitosti Svetového dňa srdca. Ten od roku 2012 pripadá na 29. septembra, dovtedy sa tento svetový deň slávil v poslednú septembrovú nedeľu.V máji 2012 sa politici celého sveta zaviazali znížiť o 25 percent úmrtnosť na neprenosné choroby do roku 2025, pripomenula WHF na svojom webe a dodala, že srdcovo-cievne choroby sú príčinou takmer polovice zo všetkých úmrtí na neprenosné choroby. Preto Svetový deň srdca predstavuje ideálnu platformu pre všetkých aktérov v oblasti srdcovo-cievnych ochorení, aby sa zjednotili proti týmto chorobám a znížili chorobnosť na ne na svetovej úrovni.uviedla ďalej WHF. Pokračovala, že ľudia všetkých vekových kategórií a sociálnych vrstiev by v záujme zachovania si zdravého srdca a tým zaistenia vyššej kvality života pre seba aj iných, mali dať sľub. Dať sľub v rodine, že budú zdravšie variť a stravovať sa; dať sľub deťom, že začnú viac cvičiť a budú im pomáhať v pohybových aktivitách, nedovolia im fajčiť a príbuzným budú pomáhať prestať s fajčením; zdravotnícki pracovníci majú dať sľub, že budú pomáhať pacientom, aby prestali s fajčením a so znižovaním hladiny cholesterolu; politici majú dať sľub, že budú podporovať takú politiku, ktorá bude podporovať zdravie srdcovo-cievneho systému; zamestnávatelia majú dať sľub, že budú pripravovať pre zamestnancov také pracovné prostredie, aby si zachovali zdravé srdce.zdôraznila WHF.WHF je najväčšia svetová platforma venujúca sa zvyšovaniu povedomia verejnosti o chorobách kardiovaskulárneho systému, o chorobách srdcového svalu a o mozgových cievnych príhodách. Názov kampane "Moje srdce, tvoje srdce" má každému jednému človekovi, kardiológom a všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa profesijne zaoberajú srdcom, pripomenúť, aby sa starali o "všetky naše srdcia", zdôraznila WHF.Prvýkrát Svetový deň srdca zorganizovala Svetová federácia srdca s podporou WHO, ktorá ho sponzoruje, s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v nedeľu 24. septembra 2000.Odborníci počas Svetového dňa srdca informujú verejnosť o možnostiach, ako kardiovaskulárnym (srdcovo-cievnym) ochoreniam i cievnym mozgovým príhodám predchádzať.Zdroje:www.world-heart-federation.orgwww.herzstiftung.dewww.who.intwww.tvojesrdce.sk