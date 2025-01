Na štátnych pozíciách sa podľa Demokratov chystajú viaceré zmeny, Huliak má dostať kataster a Soláka pošlú do Bosny – VIDEO

Trest a odmena

Politický kšeft

20.1.2025 (SITA.sk) - Na vysokých štátnych pozíciách sa chystajú viaceré zmeny s cieľom kúpiť si lojalitu poslancov a udržať za každú cenu vládu Roberta Fica . Tvrdí to mimoparlamentná strana Demokrati . Podľa informácií strany dostal rebelujúci poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák ponuku stať sa veľvyslancom vo Varšave, štátna tajomníčka Gabriela Matečná SNS ) má pôsobiť na ambasáde v Slovinsku.Poslanec Rudolf Huliak , ktorý odišiel z klubu SNS, má obsadiť svojimi nominantami kataster a tiež Štátne lesy. Ďalšiemu rebelujúcemu poslancovi Hlasu-SD Samuelovi Migaľovi má koalícia údajne vyjsť v ústrety so zákonom o športe pri „alternatívnych športoch", do ktorých je osobne zainteresovaný. Bývalý prezident Policajného zboru Ľubomír Solák , ktorého pre problémy s katastrom odvolal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), má za odmenu zastupovať Slovensko ako pridelenec v Bosne a Hercegovine.„Tak Matúš Šutaj Eštok ho naoko karhá tým, že ho v sobotu odvolá, ale v zapätí dostanem informáciu, že za odmenu ho posiela ako pridelenca do Bosny a Hercegoviny. To si z nás naozaj robí dobrý deň?“ hovorí podpredseda Demokratov Juraj Šeliga . Dodal, že niekdajší viceprezident policajného zboru Habšták má byť po novom pridelenec v Moskve.„Kde je ten Fico, ktorý sa búchal do pŕs a hovoril, že ak niekto bude kupčiť s pozíciami pošle na neho bezpečnostné zložky štátu? Dnes počúvame, že Ferenčák z Hlasu balí kufre na ambasádu do Varšavy. Rovnako tak štátna tajomníčka, viac známa pre kauzu Dobytkár, Gabriela Matečná má mať nové pôsobisko v Slovinsku,“ povedal Šeliga. Demokrati hovoria, že v snahe udržať vládu Róberta Fica, bude pravdepodobne vyhovené aj poslancovi Samuelovi Migaľovi a Rudolfovi Huliakovi.„Sledujte vývoj v parlamente, očakávam, že bude schválený pozmeňujúci návrh k zákone o športu tak, aby vyhoveli poslancovi Migaľovi. Jeho zámerom je, aby sa o štátnu podporu mohli uchádzať aj tzv. alternatívne športy. Pýtam sa tiež, čo je pravdy na tom, že Rudolf Huliak má dostať pod kontrolu kataster a tiež môže dosadiť svojich ľudí do štátnych lesov. Rebeli z Hlasu a SNS sú len papierové draky, vyzerajú ako principiálni, ale čakajú na kšeft,“ uviedol Šeliga. Všetky tieto nominácie majú podľa neho smerovať k podpore Ficovej vlády a označuje to za politický kšeft.