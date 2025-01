Zoroslav Kollár chce vstúpiť do politiky, dianie na Slovensku mu pripadá ako reality šou pochybnej úrovne – VIDEO

Dve možnosti

Všetci politici sú rovnakí

20.1.2025 (SITA.sk) - Podnikateľ Zoroslav Kollár sa zrejme chystá vstúpiť do politiky. Naznačil to vo svojom poslednom videu, ktoré zverejnil na YouTube. Ako povedal, keďže dostáva ohlasy na svoje videá aj mnohé ponuky na spoluprácu, rozhodol sa v prvej etape založiť občianske združenie a zapojiť do svojich aktivít ďalších ľudí.„Do konca januára bude zaregistrované občianske združenie a vytvorené materiálne zázemie pre prácu. Od februára by som sa spolu s ľuďmi, ktorí chcú spolu so mnou bojovať proti všetkým, samozrejme, iba v politike, pustili naplno do práce. Úprimne, dnes ešte neviem povedať, ako sa to skončí, ale začnem sa trochu hrať na politika a začnem sa vyjadrovať aj k aktuálnym politickým témam,“ vyhlásil.Podľa vlastných slov si v posledných dvoch týždňoch uvedomil, že má iba dve možnosti – buď zo Slovenska odísť, alebo sa pokúsiť niečo zmeniť. „Nedokázal by som už zostať na Slovensku a pozerať sa na to, ako ďalšia skupina politikov ako nejaká vlna lúpeživých nájazdníkov opäť ničí našu krajinu,“ povedal Kollár.Jeho rozhodnutie „niečo začať robiť“ sa podľa jeho vyjadrenia ešte upevnilo v kontexte toho, čo sa na Slovensku deje v ostatných týždňoch. „Ten, kto môže aspoň trochu porovnávať minulosť 40 a viac rokov dozadu so súčasnosťou, a vníma vývoj Európy a sveta, tak mi rozumie. Tým, ktorí tomu nerozumejú, alebo mi neveria, sa to budem snažiť pravdivo a jednoducho vysvetliť,“ povedal.Všetci politici, ktorí na Slovensku pôsobili a pôsobia, sú podľa neho rovnakí, iba niektorí sú zlí a niektorí ešte horší. Celé dianie na slovenskej politickej scéne mu pripadá ako reality šou pochybnej úrovne. Kritizuje tak koalíciu, ako aj opozíciu a tiež vedenie Európskej únie „Sedíme v lietadle, ktoré vedie pilot bez oprávnenia a schopnosti riadiť lietadlo a máme iba dve možnosti – vymeniť pilota alebo vystúpiť z lietadla. Keď nič neurobíme, lietadlo skôr či neskôr havaruje,“ zamýšľa sa vo videu Kollár. Skúsiť podľa neho treba najprv prvú možnosť – vymeniť pilotov.