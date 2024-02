Na stavbe nového futbalového štadióna doteraz preinvestovali viac ako štyri milióny eur

Začína sa objavovať tvar štadióna

Stavba má veľa problémov

Termín kolaudácie sa posunie

13.2.2024 (SITA.sk) - Na stavbe nového prešovského futbalového štadióna Futbal Tatran arény sa doteraz preinvestovali viac ako štyri milióny eur. V súčasnosti prebiehajú práce na tribúnach a po dodaní konštrukcie nad hlavnú tribúnu bude dokončená hrubá stavba štadióna. Jeho výstavba, financovaná zo štyroch zdrojov, je aktuálne hradená prevažne z prostriedkov Fondu na podporu športu.Ako informoval konateľ spoločnosti Futbal Tatran aréna, s.r.o. Rastislav Mochnacký , na stavbe je urobená celá oceľová konštrukcia troch menším tribún, na ktoré sa už montujú prefabrikované železobetónové lavice. „Začína sa nám objavovať tvar štadióna," uviedol s tým, že v rámci prác začali betónovať štvrté nadzemné podlažie hlavnej tribúny a robí sa konštrukcia tribúny.„Keď sa dodá železobetónová konštrukcia nad hlavnú tribúnu, budeme viac-menej hotoví s hrubou stavbou," skonštatoval Mochnacký. Okrem toho sa podľa neho buduje energoblok, urobený je oporný múr, všetky ležaté rozvody a začína sa pracovať na výstavbe parkoviska na Čapajevovej ulicu.„V súčasnosti sú práce v termíne. Harmonogram je viac menej dodržiavaný s tým, že dátum ukončenia prvej časti je k 31. augustu a druhej časti k 31. decembru," pripomenul konateľ spoločnosti zodpovednej za výstavbu štadióna.Pre agentúru SITA Mochnacký dodal, že ku koncu januára sú na stavbe preinvestované viac ako štyri milióny eur. Prostriedky sú prioritne hradené z Fondu na podporu športu, ktorý sa na výstavbe podieľa sumou 4,83 milióna eur. Tieto prostriedky je nutné dočerpať do polovice tohto roka.Po ich vyčerpaní bude stavba financovaná zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) , ktorý na ňu prispel sumou 2,4 milióna eur. Nasledovať bude financovanie zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja, a napokon mesta Prešov. Obe samosprávy vyčlenili na postavenie štadióna zhodne 7,14 milióna eur.Ako uviedol Mochnacký pri predkladaní informatívnej správy o výstavbe Futbal Tatran arény na pondelkovom zasadnutí krajského zastupiteľstva, podpísaný je dodatok za práce naviac vo výške zhruba 150-tisíc eur. Práce sa týkali nevybúraných základov, odvozu škvarozeminy, či nutnej prekládky rozvodov.„Stavba má veľa problémov. Jedny vznikajú, druhé zanikajú. Všetky problémy, okrem vysporiadania pozemkov so spoločnosťou Millenium, sú ale v stave vyriešené," skonštatoval Mochnacký. Doteraz nevyriešený problém sa týka časti pozemku staveniska, ktorý podľa katastra nehnuteľnosti leží na pozemku inej spoločnosti, čo bráni v realizácii stavebných prác v tejto časti.Najväčším problémom stavby doteraz však bola nutnosť prepracovať realizačnú projektovú dokumentáciu, keďže pôvodnú dokumentáciu z roku 2018 bolo potrebné revidovať na základe aktuálnych smerníc pre štadióny tretej kategórie Európskej futbalovej asociácie (UEFA) Z dôvodu nedodržania termínov dodania zrevidovanej projektovej dokumentácie podal zhotoviteľ stavby ešte koncom novembra výpoveď. Situáciu sa ale podarilo vyriešiť a firma napokon výpoveď odvolala.„My sme čakali na stanovisko SFZ a UEFA, ktoré sme získali 6. decembra a následne sme mohli začať práce na prepracovaní realizačnej projektovej dokumentácie," vysvetlil Mochnacký s tým, že v súčasnosti už preberajú aktuálnu dokumentáciu od projektanta. Ako avizovalo mesto Prešov, termín kolaudácie stavby to posunie o dva mesiace na február 2025.Futbal Tatran aréna má byť jedným z ôsmich hostiteľov majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa na Slovensku uskutočnia v lete 2025. Nový prešovský štadión s kapacitou takmer 6 500 miest buduje galantská spoločnosť AVA-stav. Zazmluvnená cena výstavby je na úrovni 21,2 milióna eur bez DPH (25,4 milióna eur s DPH).