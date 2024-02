NHL: Slafkovský mal premiérovo tri body, Černák si otvoril strelecký účet (video)

Juraj Slafkovský má za sebou prvý trojbodový zápas v zámorskej NHL. Slovenský hokejový útočník prispel gólom a dvoma asistenciami k hladkému triumfu Montrealu nad Anaheimom 5:0. Svoj prvý gól v sezóne si pripísal obranca Erik Černák, pomohol ním k víťazstvu Tampy Bay na ľade Bostonu 3:2 po nájazdoch. Tomáš Tatar rozhodol v nájazdoch o výhre Seattlu v aréne NY Islanders 2:1. Bodoval aj Martin Fehérváry, mal asistenciu, no jeho Washington podľahol doma Coloradu 3:6.



Slafkovský najskôr v druhej tretine dvakrát prihral Nickovi Suzukimu na gól a svoj parádny večer korunoval v 48. minúte presným zásahom v presilovke na 4:0. Slovenský krídelník zužitkoval bekhendovú prihrávku Suzukiho a z kruhu na buly trafil odkrytú bránku. Všetko to priamo z tribúny sledoval aj jeho otec. "Je skvelé, že je tu a mohol to vidieť na vlastné oči. Už sa neviem dočkať, keď sa stretneme a porozprávame sa," povedal pre zámorské médiá bezprostredne po zápase 19-ročný Slafkovský, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Bodoval v šiestom stretnutí za sebou a na konte má celkovo 27 bodov (11+16) v 53 zápasoch. Je iba druhý tínedžer v histórii Canadiens, ktorému sa podarila takáto bodová šnúra - napodobnil Douga Wickenheisera (séria 6 zápasov s aspoň bodom v ročníku 1980/81).





Za dve gólové asistencie sa mu po dueli poďakoval aj Suzuki. "Krásne prihrávky, už som s tým potom nemal veľa práce," uviedol Kanaďan, ktorý v tretej perióde slovenskému spoluhráčovi pripravil gólový moment. Superlatívmi na adresu Slafkovského nešetril ani ich kolega z prvého útoku Cole Caufield: "Je hrozbou kdekoľvek na ľade. Posúva puk, chráni si ho, korčuľuje. Je radosť sa na to pozerať." Slafkovský odohral 20:51 min, mal tri strely a plusový bod. Montreal v dueli dominoval, súpera prestrieľal 38:13. Prvé čisté konto v NHL zaznamenal brankár domácich Cayden Primeau, ktorému na to stačilo 13 zákrokov.



Černák poslal Tampu na ľade Bostonu do náskoku už vo 4. minúte a otvoril si strelecký účet v sezóne. Slovenský zadák si nakorčuľoval do útočnej tretiny a strelou zápästím z vrcholu pravého kruhu na vhadzovanie prestrelil Linusa Ullmarka. Puk skončil len tesne za bránkovou čiarou. Bol to jeho 19. gól v NHL v kariére, po 43 zápasoch v tejto sezóne má bilanciu 1+6. V dueli mal až osem hitov a odohral 21:19 min, raz bol vylúčený. Na gól mu prihral Brandon Hagel, ktorý tak natiahol svoju bodovú šnúru na sedem zápasov, čo je jeho osobné maximum. Kapitán "medveďov" Brad Marchand odohral svoj 1000. duel v profilige a asistoval pri oboch góloch domácich. "Viem, aké mám šťastie, že môžem byť súčasťou tohto klubu a obliekať jeho dres počas celej kariéry, teda aspoň do tohto bodu. Milujem túto organizáciu, jej fanúšikov, vychutnávam si to každý deň a snažím sa užívať každý moment. Je to skutočne niečo špeciálne," vyznal sa Marchand, ktorý v 1000 zápasoch základnej časti nazbieral 912 bodov (397+513). Jediný úspešný strelec v nájazdoch bol Brayden Point a rozhodol tak o triumfe Tampy 3:2.



Artturi Lehkonen sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal na triumfe Colorada vo Washingtone 6:3. Kapitán domácich Alexander Ovečkin skóroval v šiestom stretnutí za sebou, no na body to nestačilo. Ruský kanonier ťahá už svoju piatu šesťzápasovú gólovú šnúru v NHL, vo veku 38 rokov a viac dosiahli takúto sériu pred ním len Brett Hull (sedem zápasov, 2003-04) a Johnny Bucyk (šesť, 1974-75). Ovečkin bodoval v siedmom dueli v sérii. "Ďalší zápas, v ktorom skóroval v presilovke. Bol to dôležitý gól, vrátil nás späť do hry a dal nám šancu bojovať o víťazstvo," pochválil Ovečkina domáci tréner Spencer Carbery. Fehérváry si asistenciu pripísal v 10. minúte, keď jeho vyrazenú strelu poslal do siete Beck Malenstyn na 1:2. Pre slovenského obrancu to bola desiata asistencia v sezóne, spolu má 12 bodov v 46 stretnutiach. Na ľade strávil 22:45 min, mal tri hity a tri strely.



Tatar bol jediný úspešný exekútor v nájazdoch a jeho zásluhou si tak hráči Seattlu odniesli extra bod z ľadu New Yorku Islanders (2:1 pp a sn). "Aby som bol úprimný, trochu som spanikáril," povedal Tatar o svojom rozhodujúcom nájazde. "Mal som v hlave ako zakončím, ale nevidel som tam miesto, tak som to musel na poslednú chvíľu zmeniť. Som rád, že to vyšlo." Slovenský útočník odohral 11:45 min s jednou strelou na bránku. Philipp Grubauer v rozstrele zneškodnil všetky tri pokusy domácich, spolu mal v zápase 26 úspešných zákrokov. "Chytal skutočne solídne. V bránke bol sústredený a pokojný, takisto chalani pred ním odviedli skvelú prácu," uviedol na adresu nemeckého brankára tréner Seattlu David Hakstol. Do zostavy Islanders sa po zranení dolnej časti tela vrátil obranca Alexander Romanov.



Hráči New Jersey so slovenským obrancom Šimonom Nemcom uspeli na ľade Nashvillu 4:2. Hostia rozhodli tromi gólmi v záverečnej tretine, dva z nich zaznamenal Nico Hischier. "Zaslúžili sme si zvíťaziť. Hrali sme tvrdo, vypracovali sme si šance a a získali dva body, ktoré sme tak veľmi potrebovali," povedal kouč hostí Lindy Ruff. Nemec odohral za "diablov" 18:33 min, mal dva plusové body a dve strely. Brankár hostí Nico Daws predviedol 30 úspešných zákrokov.



Connor McDavid zažiaril šiestimi asistenciami (osobné maximum) v drese Edmontonu, ktorý doma zdolal Detroit 8:4. Kapitán Oilers zaznamenal aj jubilejnú 600. asistenciu a natiahol svoju osobnú domácu bodovú sériu už na 19 stretnutí. Nazbieral počas nej 12 gólov a 33 asistencií. McDavid zaznamenal svoj druhý šesťbodový zápas v NHL, prvý zažil 14. novembra 2019. Oilers vyhrali ôsmy domáci duel v sérii, Ryan Nugent-Hopkins k tomu prispel dvoma gólmi i asistenciou. "Myslím si, že naše prvé dva góly boli šťastné, najmä ten prvý. Nuge (Nugent-Hopkins, pozn. red.) predviedol pri oboch peknú akciu. Bol to vydarený večer," poznamenal McDavid.



Bobby McMann si pripísal svoj prvý hetrik v NHL a Toronto najmä vďaka nemu zdolalo St. Louis 4:1. Dvadsaťsedemročný útočník pôvodne ani nemal nastúpiť a mal byť len zdravý náhradník. Tímu však ochoreli John Tavares a Mitchell Marner a tak dostal McMann šancu, ktorej sa chopil na jednotku. Hetrik spečatil gólom do prázdnej bránky. "Nevedel som, či nastúpim, ale snažil som sa na zápas riadne pripraviť, nikdy neviete, čo sa môže stať. Potom prišiel za mnou tréner a povedal, že ochoreli nejakí hráči a že budem hrať. Tak som sa snažil pristúpiť k zápasu podľa bežnej rutiny," vravel McMann. Jeho spoluhráč Auston Matthews ukončil deväťzápasovú bodovú sériu.



Trojgólový večer predviedol aj Brady Tkachuk, Ottawa zdolala Columbus 6:3 a natiahla šnúru víťazstiev na číslo štyri. Tkachuk strelil svoj druhý hetrik v profiligovej kariére. Claude Giroux prispel k výhre gólom a dvomi asistenciami. Senators hrali celý zápas oslabení o jedného hráča, pretože pre obmedzenia v platovom rozpočte nemohli pri absencii zraneného obrancu Arťoma Zuba povolať žiadneho hokejistu z farmy.



Buffalo rozstrieľalo Los Angeles 7:0, brankár Ukko-Pekka Luukkonen zneškodnil všetkých 33 striel súpera a dosiahol štvrté konto v sezóne. Viac núl ako Luukkonen vychytal naposledy z brankárov Sabres Ryan Miller v ročníku 2011/12 - šesť. Jordan Greenway zaznamenal dva góly a asistenciu, gól a asistenciu si pripísali JJ Peterka, Alex Tuch a Rasmus Dahlin.



Dallas si poradil s Carolinou 4:2 a vybojoval šiesty triumf z uplynulých siedmich duelov. Brankár Jake Oettinger prispel k výhre 32 zákrokmi a vyhral šiesty zápas za sebou. Jason Robertson strelil víťazný gól a pridal asistenciu, bilanciu 1+1 mal v drese Stars aj Matt Duchene.

NHL - výsledky:



Boston - Tampa Bay 2:3 pp a sn /Černák za hostí 1+0/, Buffalo - Los Angeles 7:0, Montreal - Anaheim 5:0 /Slafkovský za domácich 1+2/, Ottawa - Columbus 6:3, Toronto - St. Louis 4:1, Washington - Colorado 3:6 /Fehérváry za domácich 0+1/, NY Islanders - Seattle 1:2 pp a sn /Tatar za hostí gól v nájazdoch/, Dallas - Carolina 4:2, Nashville - New Jersey 2:4, Chicago - Vancouver 2:4, Edmonton - Detroit 8:4