Na stmelenie kolektívu v dobe pandémie využili dobrovoľníctvo. Pre Danone a Nutricia sú zamestnanci vždy na prvom mieste

Komunikácia a ochrana duševného zdravia zamestnancov sú kľúčové

Opatrenia Danone a Nutricia



2. vlna pandémie



možnosť práce z domu



častejšia komunikácia so zamestnancami (e-mail, online stretnutia, osobné rozhovory, a i.)



HR podcasty



možnosť couchovania



rozšírenie možností na parkovanie súkromných áut



zvýšenie hygienických opatrení v kancelárskych priestoroch



distribúcia dezinfekcie a ochranných prostriedkov zamestnancom



možnosť preplatenia nákladov na PCR test





Zamestnanci chcú byť súčasťou dobročinných aktivít

#BehsDanone

3.11.2020 (Webnoviny.sk) -Od začiatku pandémie sú jednotliví manažéri a HR oddelenie v úzkom kontakte so zamestnancami, a to prostredníctvom celofiremných a tímových online stretnutí, či neformálnych rozhovorov. Spoločnosti taktiež plne využívajú na internú komunikáciu firemnú sociálnu sieť WorkPlace, kde zdieľajú rady a tipy, ako lepšie a efektívnejšie zvládať prácu na diaľku, či aktuálne hygienické zásady."Do popredia sa dostalo aj duševné zdravie našich zamestnancov, ktorí sa museli prispôsobiť novej organizácii práce. Mnohí z nás sa starajú o výučbu detí z domova a ani obavy o zdravie rodinných príslušníkov nie sú zriedkavé," zhodnotila Marketa Pfleger, Senior HR Business Partner v spoločnosti Nutricia. Nutricia svojim zamestnancom ponúka pomoc prostredníctvom HR podcastov, ktoré slúžia najmä na starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov. "V spoločnosti Danone vždy bola bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov najväčšou prioritou. Podporujeme zdravý životný štýl a efektívne pracovné prostredie. V dobe koronakrízy sa táto naša priorita stala ešte významnejšou," uviedla Andrea Borecká, Senior HR Business Partner v spoločnosti Danone.zapísanýchV záujme motivácie zamestnancov, aby sa ani pri práci z domova nezabudli hýbať, a podpory miestnej komunity spoločnosti vymysleli aktivitu Beh s Danone. V rámci tejtopočas druhej vlny pandémie venujú Danone a Nutricia 10 produktov za každý odbehnutý 1 km. Aktivita trvala jeden mesiac, počas ktorého. Aktivita bola aj skvelým nástrojom na stmeľovanie tímu v čase koronakrízy. Zamestnanci mohli svoje bežecké výkony sledovať na mobilnej aplikácii a navzájom sa motivovali k lepšiemu výkonu. Organizácie, ktorým budú produkty darované, si zamestnanci vyberali sami hlasovaním. Na Slovensku začali spoločnosti s darovaním produktov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a pokračovať budú v ďalších nemocniciach a domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku. "Druhá vlna pandémie udrela v plnej sile, čo veľmi cítime aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Naši zdravotníci podávajú nadľudský výkon a robia všetko pre záchranu pacientov s ochorením COVID-19, ale aj tých, ktorých toto ochorenie nezasiahlo. Tak ako v prvej vlne, tak aj teraz nám opäť pomáha spoločnosť Danone, ktorá pre našich zdravotníkov zabezpečila chutnú posilu v podobe zdravých nápojov, začo veľmi pekne ďakujeme. Verím, že vzájomnou podporou a zodpovedným prístupom zvládneme aj nápor druhej vlny," povedala Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave.Už počas prvej vlny pandémie spoločnosti Danone a Nutricia podporili komunity najviac zasiahnuté krízou spôsobenou šírením vírusu COVID-19. Tisíce produktov venovali lekárom, sestričkám a záchranárom, ale aj deťom v marginalizovaných komunitách. Niektorína koronavírus."V priebehu celej doby, a to od vypuknutia pandémie, spoločnosť Danone podporovala zamestnancov v niekoľkých zásadných oblastiach: bezpečné pracovné prostredie, wellbeing zamestnancov, či možnosť zapojiť sa do dobročinných aktivít.. Po celý čas sme v kontakte so zamestnancami a robíme prieskumy nálady a potrieb. Väčšina zamestnancov hodnotí prístup spoločnosti ako nadštandardný. To nás veľmi teší a veríme, že spoločnými silami prekonáme aj druhú vlnu. pandémie."Andrea Borecká,Senior HR Business Partnerv spoločnosti Danone.

"Od začiatku koronakrízy sme dávali veľký dôraz na bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov. Počas prvej vlny pandémie aj v súčasnosti je možnosť práce z domova, ako prostriedok na ochranu zdravia našich zamestnancov, úplnou samozrejmosťou. Neustále dávam dôraz na ľudskosť a to, že naši zamestnanci sú ľudia a je potrebné im pomôcť. Samozrejme, že vyžadujeme od nich výkon a plné nasadenie, no zároveň im ponúkame možnosť pracovať a starať sa o svojich blízkych. Na druhú vlnu sme sa pripravili a verím, že ju spoločne zvládneme."Marketa Pfleger,Senior HR Business Partnerv spoločnosti Nutricia.

