Matovič: V okresoch vzniknú mobilné odberové miesta, kde sa budú môcť ľudia bezplatne otestovať antigénovými testami.

Vo všetkých okresných mestách vzniknú mobilné odberové miesta, kde sa budú môcť ľudia bezplatne otestovať antigénovými testami. Dvakrát do mesiaca budú testovaní tiež zdravotníci a zamestnanci domovov sociálnych služieb. Štát poskytne testy aj veľkým podnikom. Kontroly budú aj na hraniciach. Premiér Igor Matovič o tom informoval v pondelok po zasadnutí ústredného krízového štábu.

„Ktokoľvek, kto v danom okrese bude z akéhokoľvek dôvodu chcieť ísť na bezplatný antigénový test, lebo jednoducho tak to bude cítiť, bude mať k dispozícii takéto odberové miesto,“ načrtol Matovič.





Počet otvorených hraničných priechodov sa zrejme pre kontroly zmenší, obmedzia sa aj otváracie časy. Prichádzajúci by mali mať postupne možnosť otestovať sa aj v blízkosti hraníc. „Predpokladáme, že sa tam vykoná štyri až päť miliónov testov do mesiaca,“ priblížil premiér. Považuje to za dostatočné, aby sa udržiaval počet pozitívnych prípadov pod kontrolou.O tom, aké testy sa budú na hraniciach uznávať, či o zákaze vychádzania podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) ešte rokujú. Poznamenal, že niektoré rozhodnutia musí prijať vláda. Ako doplnil na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus, na krízovom štábe myslia aj na tranzit a tzv. pendlerov a turnusových zamestnancov.„Predbežná dohoda je, aby sa pretestovali minimálne raz za dva týždne a vďaka tomu potom mohli voľne pendlovať,“ naznačil.Matovič tiež uviedol, že v prípade podozrení zo zhoršenia sa situácie môžu pretestovať aj obce či mestá, kde sa neuskutoční druhé kolo plošného testovania.