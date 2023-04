Na stretnutí v Ramsteine sa bude diskutovať aj o systémoch Patriot v Poľsku a na Slovensku. Aké sú s nimi ďalšie plány?

Plány o rozmiestnení Patriotov

Systémy Patriot v Poľsku a na Slovensku

21.4.2023 (SITA.sk) - Na piatkovom stretnutí spojencov z Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny v Ramsteine budú okrem iného diskutovať aj o nasadení systémov protivzdušnej obrany Patriot v Poľsku a na Slovensku. Oznámilo to nemecké ministerstvo obrany, informuje spravodajský portál CNN.Nemecká mediálna skupina Funke-Media Group v piatok informovala, že Berlín plánuje do konca roka ukončiť nasadenie systémov v oboch krajinách. Citovala pritom hovorcu ministerstva obrany, ktorý uviedol, že krajiny už o týchto plánoch informovali.„Vyhlásenia o plánoch rozmiestnenia našich Patriotov v Poľsku a na Slovensku sa týkali pôvodných plánov,“ uviedol neskôr vo vyhlásení nemecký minister obrany Boris Pistorius a dodal, že rozhodnutia prijali „v úzkej koordinácii so SACEUR (vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe) a vždy si vyžadujú samostatné politické rozhodnutie“.Systém Patriot, ktorý je vysoko účinný pri zachytávaní balistických a riadených striel, je vo všeobecnosti považovaný za jeden z najmodernejších a najúčinnejších systémov protivzdušnej obrany. Nemecko vlani ponúklo Poľsku rozmiestnenie troch svojich systémov Patriot po tom, ako tam v novembri v dôsledku zblúdenej strely zahynuli dvaja ľudia.Na Slovensko začali partnerské krajiny NATO dodávať systémy Patriot na jar minulého roka, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, aby pomohli posilniť obranu východného krídla aliancie.Začiatkom tohto týždňa Nemecko potvrdilo, že dodalo systém Patriot na Ukrajinu s cieľom podporiť krajinu v jej ofenzíve proti ruskej agresii.