Ľudia sa z čísel nenajedia, tvrdí Kamenický na Hegerove chválenie o zlepšení 

Výrazné zlepšenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lepšie životná úroveň

21.4.2023 (SITA.sk) - Slovensko je skrachovaná a rozbitá krajina. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer-SD Hoci sa poverený premiér Eduard Heger vo štvrtok podľa Fica „chválil“, že si krajina vlani v rámci deficitu výrazne polepšila, no na druhej strane mince podľa neho stojí šírenie chudoby, obrovské zdražovanie a zhoršovanie podnikateľského prostredia.„Matovič s Hegerom sa snažili v roku 2022 učiť koňa nežrať a boli presvedčení, že sa to dá,“ povedal Fico. Ako ďalej povedal, jeho strana nebude nikdy robiť politiku pre čísla, či bude deficit 2 % alebo 2,5 %.Politika sa podľa Fica robí, aby bola životná úroveň ľudí lepšia. Pre vysoké ceny tovarov a služieb štát vlani vybral výrazne vyššie dane, čo sa podpísalo pod lepší deficit.Taktiež bývalý minister financií a podpredseda strany Smer- SD Ladislav Kamenický povedal, že životná úroveň ľudí výrazne poklesla. Podľa neho to potvrdzujú aj čísla Eurostatu.„Ocitli sme sa hneď vedľa Grécka či Bulharska,“ skonštatoval Kamenický. Vlani bolo na Slovensku podľa neho výrazné zdražovanie a reálne mzdy poklesli. „Ľudia sa z čísiel nenajedia,“ doplnil Kamenický na margo správ o poklese deficitu.