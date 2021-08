Na stretnutie s pápežom bude potrebná registrácia, polícia žiada o trpezlivosť

Doručenie vstupenky môže trvať niekoľko dní

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na stretnutie s pápežom Františkom, ktorý Slovensko navštívi v septembri, bude potrebná registrácia. Tá sa dá vykonať prostredníctvom webovej stránky navstevapapeza.sk v sekcii registrácia. Polícia Slovenskej republiky o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.Registrovať sa treba na každé jedno podujatie, na ktoré majú občania záujem ísť. Zaočkovaným bude vstupenka doručená na uvedenú emailovú adresu po kontrole údajov. Polícia žiada o trpezlivosť, keďže to môže trvať aj niekoľko dní.„V prípade, že ste zaregistrovaní a očkovať sa ešte len chystáte, vstupenku dostanete až po očkovaní. Databázy sa kontrolujú niekoľkokrát do týždňa, opakovane,“ upozorňujú policajti.Dospelé zaočkované osoby so sebou môžu zobrať nezaočkované deti do 12 rokov. Takéto skupiny budú podľa polície v samostatných sektoroch. Deti od 12 rokov musia byť zaočkované.„Návštevníci zo zahraničia, ale aj Slováci, ktorí boli očkovaní v zahraničí, musia nechať nezaškrtnuté políčko Mám pridelené slovenské rodné číslo. Následne budú môcť zadať dátum svojho narodenia a nahrať európsky digitálny COVID pass, ktorého autenticita bude preverená,“ uvádza polícia.Úrady odporúčajú vstupenku si vytlačiť a nespoliehať sa na mobilný telefón. Pri kontrole je potrebný občiansky preukaz na stotožnenie. Každá vstupenka má totiž unikátny QR kód, ktorý nie je možné použiť opakovane pre viac osôb.