V Holandsku zaútočili na ďalšieho novinára, do okna mu niekto hodil Molotovov kokteil

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - V holandskom meste Groningen zaútočili Molotovovým kokteilom na novinára. Informuje o tom portál Euronews. Podľa polície niekto hodil „horiaci materiál“ cez okno do bytu Willema Groenevelda, ktorý píše pre groningenský blog Sikkom.Novinára s partnerkou v stredu v noci prebudilo rozbité sklo, podarilo sa im uhasiť plamene a materiál vyhodiť von. Útok sa pritom udial len vyše mesiaca po tom, ako v Amsterdame smrteľne postrelili holandského investigatívneho novinára Petra De Vriesa, ktorého smrť v krajine vyvolala výzvy na väčšiu ochranu novinárov.„Polícia vykonáva rozsiahle vyšetrovanie incidentu, počas ktorého do domu novinára hodili horiaci materiál,“ uviedla polícia s tým, že „našťastie, nikto neutrpel zranenia“. Príčina podľa vyšetrovateľov zatiaľ nie je známa, no polícia incident berie veľmi vážne. „Bez ohľadu na motív je jasné, že novinári musia byť schopní slobodne pracovať,“ skonštatovali ďalej vo vyhlásení.Groenevelda podľa holandskej verejnoprávnej televízie už pred časom zastrašovali a pred dvoma rokmi mu do okien hodili kamene. Minulý týždeň sa v rozhovore vyjadril, že sa pri chodení mestom častejšie „obzerá cez rameno“.