Na strojárskom veľtrhu v Brne sa zúčastní 107 slovenských firiem

Bratislava 25. septembra (TASR) – Počas jubilejného 60. ročníka medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne sa predstaví celkovo 107 slovenských firiem a v národnom pavilóne 42 spoločností. Pre médiá to v utorok povedal hlavný štátny radca z odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce Ministerstva hospodárstva SR Michal Vanko s tým, že na prvom dni podujatia by sa mali zúčastniť predstavitelia vlády SR.V počte účastníkov veľtrhu je prvé Nemecko, na druhom mieste je SR a na treťom je Čína, informoval generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Ďalej uviedol, že oficiálna prezentácia Slovenska bude v strednej časti pavilónu A1, na ktorú nadviaže výstava 100RIES.Tá predstaví 100 príbehov českých a slovenských priemyselných legiend od roku 1918. Kuliš ocenil, že veľtrh je súčasťou udalostí k 100. výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Slovenská strana prináša napríklad Škodu 743 Garde kupé z roku 1982, prvý sériovo vyrábaný osobný automobil na Slovensku, uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Jozef Troják. Ďalším slovenským výrobkom bude bicykel Favorit z roku 1955 i legendárny moped Babetta.Na 60. ročník veľtrh do Brna v dňoch od 1. – 5. októbra príde 1650 firiem z 32 krajín. Partnerskou krajinou podujatia, počas ktorého sa bude konať 6 priemyselných veľtrhov, je Slovenská republika.