Rezort financií: Záujem investorov o slovenské cenné papiere pokračuje

Bratislava 25. septembra (TASR) – Veľký dopyt investorov po slovenských štátnych cenných papieroch pokračuje. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) ponúkla v pondelok (24. 9.) investorom v druhej poprázdninovej aukcii štátne pokladničné poukážky so splatnosťou na budúci rok a historicky najnižším výnosom, informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.ARDAL ponúkla v holandskej aukcii 9-mesačné štátne pokladničné poukážky so splatnosťou v júni 2019. Išlo o prvú aukciu tohto typu štátnych cenných papierov po viac ako roku. Podľa rezortu financií to potvrdil aj dopyt investorov v hodnote viac ako 1 miliardy eur, ktorý výrazne prekonal očakávania.vyčíslila riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová.Slovensko podľa nej dosiahlo historicky najmenší výnos pri predaji štátnych cenných papierov na úrovni -0,31 % ročne, čo znamená, že investori zaplatia SR za to, že si od nich mohla požičať. Najväčší záujem podľa jej slov prejavili investori z bankového sektora.