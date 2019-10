Na ŠTS budú pre zmenky vypovedať V. Rusková, Jozef D. a J. Kováčik

Na archívnej snímke Pavol R. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. októbra (TASR) – Exmanželka obžalovaného Pavla R. Viera Rusková, obvinený v kauze Technopol Servis Jozef D. a bývalý majiteľ produkčného domu Forza a súčasný prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik majú vo štvrtok (17. 10.) vypovedať v kauze falšovania zmeniek TV Markíza pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Ich účasť avizoval senát na poslednom pojednávacom dni.Viera Rusková by mala podľa svojho exmanžela vedieť dosvedčiť existenciu zmeniek, ktoré mali podľa neho a Mariana K. vzniknúť v roku 2000. Do Ústavu na výkon väzby (ÚVV) Bratislava, kde bolo pojednávanie presunuté z priestorov ŠTS v Pezinku, by mala prísť po tom, ako ju navrhla obhajoba.Na pojednávacích dňoch v septembri vypovedali ako svedkovia bývalá riaditeľka televízie Zuzana Ťapáková, súčasný riaditeľ Markízy Matthias Settele, ale aj exsiskár a bývalý novinár Peter Tóth. Po jeho neverejnej svedeckej výpovedi uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, že sa sila dôkazov voči obžalovaným posilnila na 150 percent.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.