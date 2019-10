Barclay: Ak sa neschváli dohoda o brexite, Johnson požiada EÚ o odklad

Stephen Barclay, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. októbra (TASR) - Ak poslanci britského parlamentu do soboty neschvália novú dohodu o brexite, premiér Boris Johnson zašle Európskej únii list so žiadosťou o predĺženie termínu brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra. Informoval o tom v stredu britský minister pre brexit Stephen Barclay, píše spravodajská stanica Sky News.Barclay členom výboru pre brexit Dolnej snemovne britského parlamentu povedal, že premiér bude konaťso zákonom, ktorý parlament prijal začiatkom septembra.Tzv. Bennov zákon vyžaduje, aby premiér v prípade nedosiahnutia dohody s EÚ do soboty 19. októbra požiadal Brusel o odklad brexitu do 31. januára 2020. Johnson napriek tomu verejne vyhlasuje, že Británia opustí EÚ 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej.Už začiatkom mesiaca však vyšlo najavo, že šéf britskej vlády sa v dokumentoch predložených príslušnému súdu písomne zaručil, že ak sa mu do 19. októbra nepodarí uzavrieť dohodu s EÚ, požiada o odklad brexitu, ako mu to ukladá spomínaný zákon.oznámil Barclay.