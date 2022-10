Na súde pokračuje pojednávanie v kauze Mýtnik, Brhelov advokát sa ho snaží zablokovať

Vytvorenie fiktívneho reťazca

Machinácie pri verejnom obstarávaní

Korupcia u daniarov

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze známej ako Mýtnik.Na pojednávanie sa dostavili všetci obžalovaní, je medzi nimi aj podnikateľ Jozef Brhel a jeho syn Jozef. Pred pojednávaním vyhlásil ich obhajca Michal Mandzák , že bude žiadať súd, aby neotvoril pojednávanie v tejto kauze, kým sa Generálna prokuratúra SR nevysporiada s trestným oznámením, ktoré pre dôvodné podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti podal Mandzák minulý týždeň.Podľa Mandzáka ide o podozrenie z vytvorenia fiktívneho reťazca, na začiatku ktorého bol obvinený Michal Suchoba , ktorý je v kauze Mýtnik kľúčovým svedkom. Na konci reťazca má byť výber hotovosti z bankomatu. Podľa obhajcu táto kauza súvisí s manipuláciou kauzy Mýtnik.Obžalobe v tomto prípade okrem otca Jozefa Brhela a jeho syna Jozefa Brhela mladšieho čelia aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc , bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega , podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte vo februári v kauze Mýtnik obžalobu na šesť osôb pre päť skutkov. V jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, v zostávajúcich troch skutkov ide o zločin prijímania úplatku.Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť neefektívne a nehospodárne.Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít.S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel, Miroslav Výboh , Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nasledovníčka Lenka Wittenbergerová alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií, alebo ovplyvňovania legislatívnych procesov.