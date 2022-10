Minister Káčer vycestoval do Bruselu, s Borellom či Stoltenbergom bude riešiť dopady vojny na Ukrajine

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Rastislav Káčer odletel v pondelok ráno do Bruselu, kde ho čakajú rokovania so šéfom európskej diplomacie aj generálnym tajomníkom NATO.Informuje o tom šéf rezortu diplomacie na sociálnej sieti. „Bude to moja nástupná návšteva, prvá vo funkcii ministra, a tak ma čaká „mini-maratón“ rokovaní s našimi dôležitými partnermi,“ priznal v statuse Káčer.V Bruseli sa minister Káčer stretne s vysokým predstaviteľom Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, podpredsedom Európskej komisie Josepom Borrellom , s ktorým budú rokovať o téme ruskej agresie proti Ukrajine, jej dôsledkoch ako aj o podpore Ukrajiny.„Rokovať budem aj s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom, s ktorým neobídeme ani témy ako posilnenie kolektívnej obrany NATO, osobitne na východnom krídle Aliancie,“ píše v statuse šéf rezortu diplomacie, ktorého čakajú i rozhovory so slovenskými europoslankyňami a europoslancami o podpore väčšieho zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ.