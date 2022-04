Na súde s bývalým generálnym prokurátorom Trnkom vypočujú niekoľkých znalcov

Nahrávka Gorila

Viaceré trestné činy

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - V stredu 27. apríla by na Okresnom súde Bratislava I mal pokračovať súdny proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom Súd má v tejto veci naplánované vypočutie niekoľkých znalcov a tiež by mala byť oboznámená nahrávka označovaná ako Gorila.Pôvodne sa predmetné úkony mali vykonať na pojednávaniach vytýčených na začiatku decembra 2021, súd však termíny zrušil a uprednostnil prejednávanie vecí, kde sú obžalovaní vo väzbe. Pojednávanie v tejto trestnej veci je vytýčené aj na 4. mája.Trnka je obžalovaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru.Trnka podľa obžaloby nahrávku ukrýval namiesto toho, aby ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Tým si ako verejný činiteľ, konkrétne generálny prokurátor a neskôr prokurátor, nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona, a to stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.Trnka pôsobil vo funkcii generálneho prokurátora v rokoch 2004 až 2011. Stíhaný je na slobode a vinu odmieta.