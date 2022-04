Naďovo ministerstvo plánuje investovať do vojenskej infraštruktúry vo Zvolene, modernizácie sa dočká aj Sliač

Investície sú pripravené aj pre Sliač

Vybudovanie rolovacích dráh či trafostaníc

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rezort obrany plánuje počas nasledujúcich piatich rokov investovať do oblasti infraštruktúry a skvalitnenia pracovného prostredia v kasárňach a útvaroch Ozbrojených síl SR (OS SR) vo Zvolene viac ako 1,7 mil. eur.Ako informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková , okrem toho v priestoroch 2. brigády Vzdušných síl OS SR vo Zvolene aktuálne prebieha výstavba nového operačného centra, z ktorého budú profesionálni vojaci zabezpečovať nepretržitú kontrolu a ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky.Časť financií na jeho výstavbu získal rezort obrany z Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP), čím ušetril prostriedky štátneho rozpočtu určeného MO SR vo výške 1,4 mil. eur. Investície viac ako 100 mil. eur sú pripravené aj na Sliači.„Len za uplynulý rok boli vo Zvolene v rámci údržby opravované napríklad strechy, stropy, vzduchotechnické, elektrické a klimatizačné zariadenia a inštalácie, vykurovacie telesá a realizovaná bola tiež výmena okien. Tento rok pokračujeme ďalšími prácami tak v oblasti opráv, ako aj modernizácie tunajšej infraštruktúry. Zabezpečiť vojakom dôstojné podmienky pre službu vlasti považujem za prioritu, ktorá mala byť samozrejmosťou už dlhé roky,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý si v piatok postup v prácach pozrel osobne spolu so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom nielen vo Zvolene, ale aj v Sliači.Oproti roku 2021 plánuje rezort obrany tento rok v Sliači investovať do údržby infraštruktúry desaťnásobok, konkrétne viac ako 730-tisíc eur.Výrazne viac prostriedkov bude investovaných aj do modernizácie, čo súvisí s rekonštrukciou letiska pred dodaním nových stíhacích lietadiel F-16. Na najbližších sedem rokov tam rezort počíta s investíciami vo výške viac ako 100 mil. eur.V praxi pôjde napríklad o budovanie nových rolovacích dráh, vstupných brán, či zabezpečenie nových trafostaníc a výmenu letiskového prehľadového radaru. Ďalšie infraštrukturálne projekty v Sliači budú zabezpečované prostredníctvom agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) a z NSIP.