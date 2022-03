Na susedoch nám záleží. ZSSK zavádza mimoriadne evakuačné vlaky z Čopu, premávať budú denne

Od 9. 3. sa z Čopu zavádzajú na dennej báze dva mimoriadne vlaky



З 9 березня щодня вводяться два спеціальні поїзди з Чопа







ZSSK pripravila špeciálnu podstránku s najdôležitejšími informáciami pre ukrajinských občanov



zssk підготував спеціальний сайт з найважливішою інформацією для громадян України











Mimoriadny Os 8861 (Čop 10:35 – Košice 13:00), v úseku Čierna nad Tisou – Košice nebude vlak zastavovať na zastávkach a staniciach.





RR 960 ZAKARPATIA (Košice 9:08 – Čop 11:00),



RR 963 ZAKARPATIA (Čop 19:06 – Košice 21:33).





EN 442/443 (Košice – Praha) posilnené o dva vozne 2. triedy,



R 614/615 (Humenné – Bratislava hl. st.) posilnené o jeden vozeň 2. triedy,



EN 476/477 (Budapešť – Břeclav) posilnený o jeden vozeň 2. triedy.





позачерговий Os 8861 (Чоп 10:35 - Кошице 13:00), на ділянці Черна-над-Тісою - Кошице поїзд не зупинятиметься на зупинках і станціях.





RR 960 ZAKARPATIA (Кошице 9:08 - Чоп 11:00),



RR 963 ZAKARPATIA (Чоп 19:06 - Кошице 21:33).





EN 442/443 (Кошице - Прага) посилений двома вагонами 2-го класу,



R 614/615 (Гуменне - вул. Братислава) посилений одним вагоном 2 класу,



EN 476/477 (Будапешт - Бржецлав) посилений одним вагоном 2 класу.



9.3.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce aj naďalej pomáhať ukrajinským občanom utekajúcim z krajiny pred vojnovým konfliktom, a preto pripravila špeciálnu podstránku, na ktorej ukrajinskí občania nájdu rýchlo a prehľadne všetky potrebné informácie o preprave vlakmi ZSSK vo svojom rodnom jazyku - https://www.zssk.sk/ukrajina/ ZSSK na základe dohody s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom vnútra SR zavádza od 9. 3. 2022 na prepravu utečencov z Ukrajiny nasledovný vlak:Tento vlak bude vedený denne do odvolania a obdobne vlaky Čierna nad Tisou – Košice budú vedené denne v zmysle platného cestovného poriadku (CP).V prípade, že nebudú vedené mimoriadne humanitárne vlaky z Českej republiky, bude ZSSK zavádzať v úseku Čop – Košice nasledujúci vlak:RR 961 ZAKARPATIA (Čop 15:50 – Košice 18:13), tento vlak je v súčasnosti vedený len v úseku Čierna nad Tisou – Košice.ZSSK dočasne ruší nasledovné vlaky v celej trase bez náhrady až do odvolania:Naďalej budú zrušené vlaky Os 8862 v úseku Čierna nad Tisou – Čop a vlak Os 8863 v úseku Čop – Čierna nad Tisou do odvolania.Národný dopravca už v priebehu minulého týždňa posilnil aj vybrané spoje, o ktoré prejavili záujem utečenci z Ukrajiny. Ide o vlaky:Okrem toho sú operatívne podľa situácie posilňované aj vybrané vlaky kategórie REX na linke Humenné – Košice, ako aj rýchliky Košice – Bratislava hl. st.Aj naďalej sa budeme snažiť pomôcť, ako to len pôjde. V tejto krízovej situácii sa však rozhodnutia robia za pochodu a veľmi dynamicky, preto odporúčame pre najaktuálnejšie informácie sledovať náš web Словацька залізнична компанія (ZSSK) хоче й надалі допомагати українським громадянам, які залишають країну через війну, тому підготувала спеціальний веб-сайт, на якому українські громадяни зможуть швидко та наочно знайти всю необхідну інформацію про перевезення поїздами ZSSK рідною мовою. - https://www.zssk.sk/ukrajina/ На підставі угоди з Міністерством транспорту та будівництва Словацької Республіки з Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки, ZSSK вводить з 9 березня 2022 року наступний потяг для перевезення біженців з України:Цей поїзд курсуватиме щодня до подальшого повідомлення, а також потяги Черна-над-Тісою - Кошице курсуватимуть щодня відповідно до чинного розкладу (CP).У випадку, якщо позачергові гуманітарні поїзди з Чеської Республіки не курсуватимуть, ZSSK запровадить наступний поїзд на ділянці Чоп – Кошице:RR 961 ZAKARPATIA (Чоп 15:50 - Кошице 18:13), цей поїзд наразі курсує лише на ділянці Черна-над-Тісою - Кошице.ZSSK тимчасово скасовує такі поїзди на всій лінії без компенсації до подальшого повідомлення:Поїзди Os 8862 на ділянці Черна-над-Тісою - Чоп і поїзди Os 8863 на ділянці Чоп - Черна-над-Тісою будуть скасовані до подальшого повідомлення.За минулий тиждень національний перевізник Словаччини запровадив додаткові потяги, якими їздять біженці з України. Це потяги:Крім того, залежно від розвитку ситуації запроваджуватимуться перевезення поїздами REX на лінії Гуменне – Кошице, а також Кошице – Братислава hl. вул.Ми й надалі намагатимемося допомагати якнайкраще. Однак у цій кризовій ситуації рішення приймаються в оперативному порядку і дуже динамічно, тому радимо стежити за нашим веб-сайтом та Facebook , щоб отримувати найактуальнішу інформацію.Informačný servis